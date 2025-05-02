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Özge Borak Kimdir? Eyvah Eyvah'ın Müjgan'ı Özge Borak Kimdir? Kaç Yaşında? Özge Borak'ın Geçmiş Evlilikleri

Özge Borak Kimdir? Eyvah Eyvah'ın Müjgan'ı Özge Borak Kimdir? Kaç Yaşında? Özge Borak'ın Geçmiş Evlilikleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.05.2025 - 00:50

Özge Borak, Türk dizi ve sinema dünyasının zarif yüzlerinden biri… Gerek oyunculuğu, gerekse sahne duruşuyla izleyicinin gönlünde taht kurmuş isimlerden olan ve 10 yaşında tiyatro sahneleriyle tanışan Borak, yıllar içinde oyunculuk kariyerine güçlü adımlarla yön vermiştir. Sinema tutkunlarının onu ilk kez 'Eyyvah Eyvah' serisindeki mütevazı güzellik 'Müjgan' olarak tanıması ise kariyerinin dönüm noktalarından biri olmuştur. Gelin Özge Burak hakkında merak edilenlere birlikte bakalım...

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Özge Borak Kimdir?

Özge Borak Kimdir?

Sanat dolu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Özge Borak, 8 yaşında girdiği sınavla İstanbul Şehir Tiyatroları’nın çocuk bölümünü kazanarak sahneyle tanıştı. Annesi balerin Buket Borak, babası ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin başkoreografı Selçuk Borak; kardeşi Selim Borak da İDOB'un baş dansçılarından biri. İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Borak, ilk kez 2003 yılında kamera karşısına geçti. Televizyondaki asıl çıkışını “Leyla ile Mecnun” dizisindeki konuk oyunculukla yaptı, ardından “Güldür Güldür Show”da canlandırdığı Nezaket karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı. 2009’da yer aldığı Roja Reş, sinema kariyerinin önemli duraklarından biri oldu. 2022 yılında ise 'Maske Kimsin Sen?' yarışmasını birincilikle tamamladı.

Özge Borak Kaç Yaşında?

Özge Borak Kaç Yaşında?

10 Şubat 1982 doğumlu olan Özge Borak, 43 yaşındadır.

Özge Borak nereli?

Özge Borak nereli?

Özge Burak İstanbulludur.

Özge Borak Kariyer Başlangıcı

Özge Borak Kariyer Başlangıcı

Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Özge Borak’ın oyunculuk serüveni, İstanbul Devlet Opera ve Balesi çocuk tiyatrosuyla başladı. Henüz 8 yaşında iken sahneyle tanıştı. Eğitimini İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda tamamladıktan sonra, hem tiyatro hem de televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. İlk dikkat çeken televizyon projesi 'Ihlamurlar Altında' dizisindeki performansı oldu. Ancak onu geniş kitlelerle buluşturan asıl proje, Ata Demirer ile başrolü paylaştığı 'Eyyvah Eyvah' film serisiydi.

Özge Borak Özel Hayatı

Özge Borak Özel Hayatı

Sahne ışıklarının dışında, Özge Borak’ın özel hayatı da magazin dünyasının her zaman ilgiyle takip ettiği bir başlık oldu. İlk evliliğini 2006 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile yapan Borak, bu evliliğini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak çiftin yolları 26 Ekim 2010 tarihinde resmen ayrıldı. O dönem sessiz sedasız gerçekleşen bu boşanma, magazin basınında geniş yankı uyandırmasa da, Borak’ın sonraki ilişkisi gündemi fazlasıyla meşgul etti.

Özge Borak, 2011 yılında, komedyen ve oyuncu Ata Demirer ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi, hem mesleki birliktelik hem de güçlü uyumları sayesinde oldukça dikkat çekti. Çift, 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlandı ve büyük bir aşkın ardından 22 Nisan 2012 tarihinde nikah masasına oturdu. Düğünleri, dönemin en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu. Ne var ki bu evlilik de sonsuz olmadı. Gittikçe azalan sosyal medya paylaşımları ve ortak projelerin durması, dedikoduların fitilini ateşledi. 13 Kasım 2014 tarihinde ise Özge Borak ve Ata Demirer çifti resmen yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası yapılan ortak açıklamalarda 'saygı çerçevesinde dostça ayrıldık' mesajı verilse de, magazin kulislerinde uzun süre konuşulmaya devam etti.

Özge Borak, her iki evliliğiyle de sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da halkın radarında olmayı başardı. Ancak oyuncu, son yıllarda özel hayatını kamuoyundan uzak tutmaya ve daha çok projeleriyle gündeme gelmeye özen gösteriyor.

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Özge Borak Öne Çıkan Açıklamalar

Özge Borak Öne Çıkan Açıklamalar

  • 'Çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi anne olmak ama olmadı. İlişkilerime baktığımda, kimseyi suçlamak için söylemiyorum, bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp, sırf istiyorum diye çocuk yapmadım.'

  • 'Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim. Ama ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim' 

  • 'O dönem yurt dışına gitme imkanım vardı evliliğim nedeniyle gitmedim. Pişmanım'.

Özge Borak Yer Aldığı Diziler

Özge Borak Yer Aldığı Diziler

  • 2024: Yalan – Berrin Aksoy

  • 2023Kum Zambağı – Afife

  • 2023: Akif – İsmet Hanım

  • 2022: Leyla Hanım – Leyla Atakan

  • 2022: Maske Kimsin Sen? – Aslan (Yarışmacı)

  • 2021: Menajerimi Ara – Ceyda

  • 2019: Kuaförüm Sensin – Sunucu

  • 2017-2018: İstanbullu Gelin – Begüm Bakır

  • 2016: Benim Adım Feridun – Ayla

  • 2016: Dedemin Fişi – Nurgül

  • 2013-2016: Güldür Güldür Show – Nezaket

  • 2013: Bir Yastıkta – Ahsen

  • 2009-2011: Küçük Kadınlar – Eylül

  • 2007-2008: Eşref Saati – Reyhan

  • 2005-2007: Ihlamurlar Altında – Elif

  • 2003-2004: Sultan Makamı – Nazlım

Özge Borak Yer Aldığı Filmler

Özge Borak Yer Aldığı Filmler

  • 2024: Yalan – Berrin Aksoy

  • 2022: Maske Kimsin Sen? – Aslan (Yarışmacı)

  • 2015: Bana Adını Sor – Yasemin

  • 2014: Eyyvah Eyvah 3 – Müjgan

  • 2011: Eyyvah Eyvah 2 – Müjgan

  • 2010: Eyyvah Eyvah – Müjgan

  • 2009: Bir Günah Gibi – (Rolü belirtilmemiş)

  • 2009: Melekler ve Kumarbazlar – (Rolü belirtilmemiş)

  • 2008: Güz Sancısı – Nümayişçi

  • 2007: Eylüllü – Elif

Özge Borak Güncel Projeleri

Özge Borak Güncel Projeleri

2024 yılı itibarıyla, Yalan dizisindeki Berrin Aksoy karakterini canlandırarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekmiştir.

Özge Borak Ödülleri ve Adaylıkları

Özge Borak Ödülleri ve Adaylıkları

  • 16. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri – Komedi ya da Müzikal En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Eyyvah Eyvah 2, 2011)

  • Maske Kimsin Sen? – Birincilik Ödülü (2022)

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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