Özge Borak Kimdir? Eyvah Eyvah'ın Müjgan'ı Özge Borak Kimdir? Kaç Yaşında? Özge Borak'ın Geçmiş Evlilikleri

Sahne ışıklarının dışında, Özge Borak’ın özel hayatı da magazin dünyasının her zaman ilgiyle takip ettiği bir başlık oldu. İlk evliliğini 2006 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile yapan Borak, bu evliliğini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak çiftin yolları 26 Ekim 2010 tarihinde resmen ayrıldı. O dönem sessiz sedasız gerçekleşen bu boşanma, magazin basınında geniş yankı uyandırmasa da, Borak’ın sonraki ilişkisi gündemi fazlasıyla meşgul etti.

Özge Borak, 2011 yılında, komedyen ve oyuncu Ata Demirer ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi, hem mesleki birliktelik hem de güçlü uyumları sayesinde oldukça dikkat çekti. Çift, 11 Kasım 2011 tarihinde nişanlandı ve büyük bir aşkın ardından 22 Nisan 2012 tarihinde nikah masasına oturdu. Düğünleri, dönemin en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu. Ne var ki bu evlilik de sonsuz olmadı. Gittikçe azalan sosyal medya paylaşımları ve ortak projelerin durması, dedikoduların fitilini ateşledi. 13 Kasım 2014 tarihinde ise Özge Borak ve Ata Demirer çifti resmen yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası yapılan ortak açıklamalarda 'saygı çerçevesinde dostça ayrıldık' mesajı verilse de, magazin kulislerinde uzun süre konuşulmaya devam etti.

Özge Borak, her iki evliliğiyle de sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da halkın radarında olmayı başardı. Ancak oyuncu, son yıllarda özel hayatını kamuoyundan uzak tutmaya ve daha çok projeleriyle gündeme gelmeye özen gösteriyor.