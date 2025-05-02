Özge Borak Kimdir? Eyvah Eyvah'ın Müjgan'ı Özge Borak Kimdir? Kaç Yaşında? Özge Borak'ın Geçmiş Evlilikleri
Özge Borak, Türk dizi ve sinema dünyasının zarif yüzlerinden biri… Gerek oyunculuğu, gerekse sahne duruşuyla izleyicinin gönlünde taht kurmuş isimlerden olan ve 10 yaşında tiyatro sahneleriyle tanışan Borak, yıllar içinde oyunculuk kariyerine güçlü adımlarla yön vermiştir. Sinema tutkunlarının onu ilk kez 'Eyyvah Eyvah' serisindeki mütevazı güzellik 'Müjgan' olarak tanıması ise kariyerinin dönüm noktalarından biri olmuştur. Gelin Özge Burak hakkında merak edilenlere birlikte bakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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