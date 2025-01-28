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Çocuklara Neden Satılmış Adı Verilir? Kökeni Şamanizme Dayanan Bebek İsimlerinin Şaşırtan Hikayesi

Çocuklara Neden Satılmış Adı Verilir? Kökeni Şamanizme Dayanan Bebek İsimlerinin Şaşırtan Hikayesi

Bebek
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 14:40

Anne ve baba adaylarının tatlı telaşları, en büyük heyecanlarıdır çocuklarına isim seçmek! Henüz bebeğin cinsiyeti belli dahi olmadan başlar isim araştırmaları. Anneanne, babaanne, dede ve akrabaların da fikirleri vardır üstelik. Belki de bu yüzden zordur isim seçmek... Elbette önünde sonunda isim seçilir, ancak bazı isimler vardır ki herkesi şaşırtır. Satılmış da onlardan biri. Peki, ebeveynler çocuklarına neden Satılmış, Satı, Satılgan gibi isimler koyarlar? 

Gelin isimlerin Şamanizme dayanan kaynağına birlikte göz atalım

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En eski dinlerden biri olan Şamanizm, Türk halklarının kültüründe hâlâ önemli bir yere sahiptir.

En eski dinlerden biri olan Şamanizm, Türk halklarının kültüründe hâlâ önemli bir yere sahiptir.

'Kırk çıkarma' ya da 'kırk uçurma' hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur mutlaka. Şamanizm inancında etkili bir sayı olan 40, yas süreçlerinde de dikkat çeker. Doğumdan ölüme pek çok konuda 40 gün önemli kabul edilir. 

Mesela, bebek 40'ıncı günü doldurduğunda kırk kaşık suyla yıkanır. Bir hanede ölüm olduğunda 40'ıncı günde anma yapılır. Acının bile 40 günde küllendiği söylenir.

Çocuğa ad koyma da Şamanizm'den kalma gelenekler arasında görülebilir. Eski geleneklerde yeri olan bazı isimler hâlâ kullanılır.

Çocuğa ad koyma da Şamanizm'den kalma gelenekler arasında görülebilir. Eski geleneklerde yeri olan bazı isimler hâlâ kullanılır.

Özellikle öyle isimler vardır ki kulağa garip gelse de derin anlamlar içerir. Bunlardan bazıları size de yabancı gelmeyecektir: Satılmış, Satılgan, Satı

Peki, insanlar çocuklarına neden bu adları koyuyor?

Çocuklara Neden Satılmış Adı Verilir?

Çocuklara Neden Satılmış Adı Verilir?

Çocuğu olmayan ya da çocuğu ölen insanlar, çocuklarına Satılmış ismini koymayı tercih eder. Şaman geleneklerine göre, özellikle de art arda acı kayıplar yaşayan ve sonunda hayaline kavuşan ebeveynler; çocukların canını aldığına inandıkları kara güçten korumak için harekete geçerler. Üstelik tek önlem isim de değildir.

İlk adım, çocuğu doğar doğmaz başka bir eve götürmektir: Çocuk başka bir ailede büyütülür!

İlk adım, çocuğu doğar doğmaz başka bir eve götürmektir: Çocuk başka bir ailede büyütülür!

Kötü ruhlardan ve kara güçlerden bu sayede uzaklaştıklarına inanan ebeveynler, çocuklarını kendi evleri dışında büyütürler.

Daha sonra anne ve baba çocuğu satın alır ve isim belirlenir: Satılmış!

Daha sonra anne ve baba çocuğu satın alır ve isim belirlenir: Satılmış!

Aile kendi evlatlarını satın aldıktan sonra ismini belirler: Satılmış isminin dışında 'Satılgan, Satı, Satındı, Satkın, Satıvaldı' gibi isimler de tercih edilir. Tüm bu çaba, ebeveynlerin nesillerini kara güçlerden gizleyebilmesi için verilir.

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Çocuğun büyütüldüğü evde de bir ismi vardır tabii! Bu isim ise genellikle bebeğe bakan aileye satın alma için verilen şeyle ilişkilidir.

Çocuğun büyütüldüğü evde de bir ismi vardır tabii! Bu isim ise genellikle bebeğe bakan aileye satın alma için verilen şeyle ilişkilidir.

Yine kulağa garip gelen isimler karşımıza çıkabilir, zira çocukları kara güçlerden korumak için değerli şeylerin isimleri verilmez. Türkoloji Araştırmaları'nda görülen isimler arasında 'Kebekbay, Kepekbay... ' gibi isimler mevcuttur. 

Görüldüğü gibi o dönemlerde günümüzdeki para ya da değerli madenlerin yerini buğday, kepek ve tahıl gibi kıymetli ürünler alır. Aileler bu değerli ürünler karşılığı çocuğu büyütür ve korku içindeki aileye bu sayede destek olur.

"Satın almaktan" türeyen bu garip isimlerin dışında Anadolu'da benzer pek çok örnek bulunmaktadır!

"Satın almaktan" türeyen bu garip isimlerin dışında Anadolu'da benzer pek çok örnek bulunmaktadır!

Mesela Yaşar ismi, Anadolu'da ilk çocuklarını kaybeden ailelerin ikinci çocuklarına vermeyi tercih ettiği isimlerdendir. Bu sayede bebeğin hayatta kalacağına inanılır. 

'Döndü ve Döne' gibi isimleri de duymuşsunuzdur. Bu isimler de halk arasında peş peşe kızı olan ailelerde bir sonraki bebeğin erkek olması amacıyla tercih edilmektedir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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