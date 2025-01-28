Çocuklara Neden Satılmış Adı Verilir? Kökeni Şamanizme Dayanan Bebek İsimlerinin Şaşırtan Hikayesi

'Kırk çıkarma' ya da 'kırk uçurma' hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur mutlaka. Şamanizm inancında etkili bir sayı olan 40, yas süreçlerinde de dikkat çeker. Doğumdan ölüme pek çok konuda 40 gün önemli kabul edilir.

Mesela, bebek 40'ıncı günü doldurduğunda kırk kaşık suyla yıkanır. Bir hanede ölüm olduğunda 40'ıncı günde anma yapılır. Acının bile 40 günde küllendiği söylenir.