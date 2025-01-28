Çocuklara Neden Satılmış Adı Verilir? Kökeni Şamanizme Dayanan Bebek İsimlerinin Şaşırtan Hikayesi
Çocuklara Neden Satılmış Adı Verilir? Kökeni Şamanizme Dayanan Bebek İsimlerinin Şaşırtan Hikayesi
Anne ve baba adaylarının tatlı telaşları, en büyük heyecanlarıdır çocuklarına isim seçmek! Henüz bebeğin cinsiyeti belli dahi olmadan başlar isim araştırmaları. Anneanne, babaanne, dede ve akrabaların da fikirleri vardır üstelik. Belki de bu yüzden zordur isim seçmek... Elbette önünde sonunda isim seçilir, ancak bazı isimler vardır ki herkesi şaşırtır. Satılmış da onlardan biri. Peki, ebeveynler çocuklarına neden Satılmış, Satı, Satılgan gibi isimler koyarlar?
Gelin isimlerin Şamanizme dayanan kaynağına birlikte göz atalım
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En eski dinlerden biri olan Şamanizm, Türk halklarının kültüründe hâlâ önemli bir yere sahiptir.
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Çocuğa ad koyma da Şamanizm'den kalma gelenekler arasında görülebilir. Eski geleneklerde yeri olan bazı isimler hâlâ kullanılır.
Çocuklara Neden Satılmış Adı Verilir?
İlk adım, çocuğu doğar doğmaz başka bir eve götürmektir: Çocuk başka bir ailede büyütülür!
Daha sonra anne ve baba çocuğu satın alır ve isim belirlenir: Satılmış!
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Çocuğun büyütüldüğü evde de bir ismi vardır tabii! Bu isim ise genellikle bebeğe bakan aileye satın alma için verilen şeyle ilişkilidir.
"Satın almaktan" türeyen bu garip isimlerin dışında Anadolu'da benzer pek çok örnek bulunmaktadır!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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