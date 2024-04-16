Kuran-ı Kerim'de Geçen Kız İsimleri ve Anlamları! İşte Telaffuzu Kadar Anlamı da Güzel Kız Bebek İsimleri

Anne ve baba adaylarının heyecanla isim arayışında olduğu süreçte, Kur'an-ı Kerim'de yer alan isimler en özel tercihler arasında yer alır. Bununla birlikte pek çok kişi çocuklarına hem fonetik hem de anlamları bakımından iç ısıtan özel bir isim vermeyi hedefliyor. Tabii bu durumda, bebeğinizin hayatı boyunca gururlar taşıyacağı ismi belirlerken telaffuzu, anlamı ve özellikleri bir hayli önem taşıyor. Biz de kız bebek sahibi olacak ebeveynler için Kur'an-ı Kerim'de geçen kız çocuk isimlerini derledik. Peki, Kur'an-ı Kerim'de geçen en güzel, dini, anlamlı ve özel kız çocuk isimleri nelerdir?

Gelin, birlikte inceleyelim...