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Kuran-ı Kerim'de Geçen Kız İsimleri ve Anlamları! İşte Telaffuzu Kadar Anlamı da Güzel Kız Bebek İsimleri

Kuran-ı Kerim'de Geçen Kız İsimleri ve Anlamları! İşte Telaffuzu Kadar Anlamı da Güzel Kız Bebek İsimleri

Kuranı Kerim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.04.2024 - 13:45

Anne ve baba adaylarının heyecanla isim arayışında olduğu süreçte, Kur'an-ı Kerim'de yer alan isimler en özel tercihler arasında yer alır. Bununla birlikte pek çok kişi çocuklarına hem fonetik hem de anlamları bakımından iç ısıtan özel bir isim vermeyi hedefliyor. Tabii bu durumda, bebeğinizin hayatı boyunca gururlar taşıyacağı ismi belirlerken telaffuzu, anlamı ve özellikleri bir hayli önem taşıyor. Biz de kız bebek sahibi olacak ebeveynler için Kur'an-ı Kerim'de geçen kız çocuk isimlerini derledik. Peki, Kur'an-ı Kerim'de geçen en güzel, dini, anlamlı ve özel kız çocuk isimleri nelerdir?

Gelin, birlikte inceleyelim...

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Kur'an-ı Kerim'de Geçen Kız İsimleri

Kur'an-ı Kerim'de Geçen Kız İsimleri

Anne ve baba olma hazırlığındaki milyonlarca kişi Hz. Muhammed'in hadis-i şeriflerinde yer alan 'Çocuklarınıza güzel isimler koyunuz!' sözlerine ithafen, kız bebeklerine isim arayışında, isimler kadar anlamlarına da önem veriyor. 

Resulallah'ın 'Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.' tavsiyesi de Müslümanlar için bir hayli önem taşıyor. Hal böyle olunca, ülkemizde pek çok insan çocuklarına, Kur'an-ı Kerim'de geçtiği bilinen isimleri vermeyi tercih ediyor.

A Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

A Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Adile: Adaletli, dürüst, hak yolundan çıkmayan kişi anlamına gelir. 

  • Aden: Cennet bahçesinin adıdır. 

  • Adin: Cennet anlamındadır.

  • Asiye: Hz. Musa'yı nehirden çıkartarak büyüten firavunun eşinin adıdır ve isyankar, acılı kadın anlamına gelir. 

  • Anife: Gençlik çağının başlaması demektir. 

  • Ahsa: Sayma, hesaplı olma anlamındadır. 

  • Ahsen: Çok güzel kişi demektir.

  • Akay: Dolunay demektir. 

  • Aksa: En uzak yer anlamındadır.

  • Azze: Saygıdeğer kişi demektir. 

  • Azra: Hem Medine'nin bir diğer adı hem de el değinmemiş anlamlarına gelir. 

  • Asel: Cennet balı demektir. 

  • Alime: Bilgi, ilim sahibi olan kişi demektir.

  • Asi: Dik başlı kişi anlamındadır. 

  • Atiye: Bağışlama ve gelecek anlamına gelir. 

  • Aliye: Yüce demektir. 

  • Aleyna: Işık, aydınlık ve sıkıntılardan kurtulma anlamlarına gelir.

  • Amine: Hz. Muhammed'in annesinin adıdır ve güvenilir kişi demektir. 

  • Ayşil: Ay gibi parlak demektir.

B Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

B Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Behice: Güzel, neşeli, şirin kişi demektir.

  • Bükra: Fetih süresinde geçer ve sabah vakti anlamına gelir. 

  • Benan: Parmakla gösterilen kişi demektir ve Enfal ile Kıyamet surelerinde geçer. 

  • Benna: Sad suresinde geçer, oluşturan kişi demektir. 

  • Belinay: Cennetteki peygamber çiçeği anlamındadır. 

  • Bengisu: Sosuzluk demektir ve ölümsüzlük suyunun ismidir. 

  • Beren: Güçlü, akıllı demektir. 

  • Buğlem: Cenneti müjdeleyen meleğin adıdır. 

  • Berra: Doğru söz söyleyen, hayır işleyen kişi demektir. 

  • Berka: Şimşek demektir. 

  • Berzah: Öldükten sonra ruhların gittiği Dünya ile Ahiret arasındaki yerin ismidir. 

  • Bereket: Bolluk demektir. 

  • Berfin: Kar gibi beyaz ve temiz kişi anlamındadır. 

  • Betül: Namuslu, ahlaklı kadın demektir. 

  • Beyza: Günahtan arınmış, saf, beyaz demektir. Araf ve Neml ayetlerinde yer alır.

  • Büşra: Mutluluk getiren, müjdeli haber veren kişi anlamına gelir.

C Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

C Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Cennet: Öldükten sonra iyi olanların gideceği, sonsuz güzellik ve mutluluğun olduğu yerin adıdır. 

  • Cedide: Kısa zamandır bilinen demektir ve İsra suresinde yer alır. 

  • Ceylin: Cennet kapısı demektir. 

D Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Didar: Güzel yüz ve görünüşe sahip kişi anlamına gelir. 

  • Dilay: Gölü aydınlatan ay kadar güzel kişi demektir.

  • Duha: Sabah ile öğlen arasında kalan kuşluk vakti anlamındadır.  

  • Duhan: Kıyamet gününde ortaya çıkacak olan dumanın adıdır.

  • Dürre: İnci tanesi demektir. 

  • Dünya: Hayal, deniz ve üzerinde yaşadığımız yer anlamındadır.

E Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

E Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Ebrar: Hayırsever kişi demektir. 

  • Ecre: Ödül anlamına gelir. 

  • Ecrin: Hem sevap hem de Allah'ın hediyesi demektir. 

  • Ecmel: En güzel, en yakışıklı demektir. Hem kız hem de erkek çocuk ismi olarak tercih edilir. 

  • Eda: Bakara süresinde geçer ve davranış, işve anlamındadır. 

  • Efide: Ahkaf ve Secde surelerinde geçer ve kalp anlamına gelir.

  • Elif: İlk harftir ve uzun, ince, güzel kız demektir. 

  • Ela: Cennette bulunan bilinen eski bir bahçe ve bir göz rengi anlamına gelir.

  • Emel: Beklenen, gaye, güzellik ve Peygamber soyundan gelen demektir.  

  • Emine: Güvenilir kişi demektir. 

  • Erva: Genç, güzel, ahlaklı kişi demektir. 

  • Esra: Yol gösteren demektir ve İsra suresinde geçer. 

  • Esife: Araf suresinde geçer ve kederli demektir. 

  • Esma: Duyma anlamına gelir ve Allah'ın isimlerinden birisidir. 

  • Eslem: Allah'a teslim olan, değerli, günahsız kişi demektir. 

  • Esved: Kara, esmer demektir. 

  • Evsa: Emreden kişi anlamındadır. 

  • Evla: Daha iyi, daha uygun, daha güzel demektir. 

  • Evsan: Put demektir. 

  • Ezel: Başlangıcı olmayan anlamındadır.

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Dinde Geçen Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları

Dinde Geçen Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları

F Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Fecir: Tan, sabah aydınlığı ve gün doğumu demektir. 

  • Ferda: Gelecek ve ahiret demektir.

  • Feriha: Sevinçli, ferah ve rahat anlamlarına gelir.

  • Firdevs: Cennet'in en güzel bahçesi, mutluluk ülkesi anlamındadır. 

G Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Gözen: İlginç, samimi demektir. 

  • Gani: Allah'ın isimlerinden birisidir ve zengin, bol anlamlarına gelir.

H Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Hacer: Kabe'de bulunan siyah taşın adıdır ve Hz İsmail'in annesinin ismidir.

  • Halide: Sonsuz anlamına gelir. 

  • Havva: Dünya'daki ilk kadının adıdır.

  • Hüsna: En güzel anlamındadır. 

  • Huri: Güzel demektir. 

  • Hasibe: Saygın ve değerli kişi demektir. 

  • Hamiyet: Koruyan, yurdu için mücadele eden kişi demektir. 

  • Hazen: Dert, keder anlamına gelir. 

  • Hayat: Yaşam, devamlılık anlamındadır. 

  • Hüda: Allah'ın isimlerinden biridir, doğru yol gösteren kişi demektir. 

  • Henna: Kına ağacı demektir. 

  • Hilal : Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ve yeni ay anlamlardadır.

İ/ I Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

İ/ I Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • İrem: Cennet gibi olan bahçe demektir. 

  • İkra: Oku demektir. 

  • İmran: Evine bağlı kadın anlamına gelir. 

  • İzgi: Olgun, adaletli, akıllı kişi demektir. 

  • İrem: Cennet bahçelerine benzeyen şaşalı bahçe anlamına gelir. 

  • Irmak: Denize dökülen en büyük akarsu anlamındadır. 

  • Itır: Güzel koku ve ıtır çiçeği anlamındadır.

K Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

K Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Karye: Köy, küçük kasaba demektir. 

  • Kader: Talih, yazgı, alın yazısı demektir.   

  • Kübra: En büyük, daha büyük anlamına gelir.   

  • Kadem: Uğurlu, güzel ve derin anlamındadır. 

  • Kevser: Cennetteki hayat veren, can katan ırmağı adıdır.

L Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Lamina: Parlayan, ışıldayan demektir. 

  • Lema: Güneş ve yıldız gibi parlayan kişi demektir. 

  • Leyal: Gece demektir. 

  • Lina: Hurma ağacı anlamına gelir.

M Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

M Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Mina: Liman, iskele ve gökyüzü anlamına gelir. 

  • Melek: Nurdan yapılmış, Alla ile insan arasında elçilik yapan mavi varlıklardır ve uysal, terbiyeli kişi anlamına gelir. 

  • Merve: Mekke’de bir dağın adıdır Bakara suresinde yer alır.  

  • Meryem: Hz İsa'nın annesinin adıdır ve dindar kadın anlamına gelir.

  • Malike: Sahip olan kişi demektir. 

  • Meşkure: Beğenilmiş, teşekkür edilen kişi anlamındadır. 

  • Müberra: Nur suresinde geçer ve haramdan uzak, temiz kişi anlamındadır. 

  • Maide: Maide suresinin adıdır ve yemek, ziyafet anlamına gelir. 

  • Mensure: Hz. Fatma'nın lakaplarındadır ve  saçılmış demektir. 

  • Mavera: Bakara süresinde geçer ve görülenin ötesi, arka planda kalmayı tercih eden kişi anlamlarına gelir. 

  • Mukaddes: Kutsal, mübarek, haramdan uzak kişi demektir.  

  • Medine: Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu şehirdir. 

  • Münteha: Son demektir. 

  • Marziye: Kaderine razı olan, Allah'a varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır.

N Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

N Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Nadiye: Seslenen kişi ve toplantı anlamına gelir.

  • Nas: Nas suresinin ismidir ve yardımcı, yardım eden kişi demektir. 

  • Neşe: Sevinç, mutluluk anlamındadır. 

  • Neveda: Aurası farklı olan kişi demektir. 

  • Nisa: Kadın demektir ve bir sure ismidir.

  • Nur: Kuran-ı Kerim’in 24. suresinin adıdır ve aydınlık demektir. 

  • Nüha: Taha suresinde geçer ve akıl anlamına gelir. 

Ö Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Özgün: Kendine has kişi ve şiir demektir. 

R Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Ravza: Yeşilliği ve suyu çok olan verimli yer demektir. 

  • Reyhan: Güzel koku anlamındadır. 

  • Radife: Kıyamette üflenecek surun adıdır ve Neml süresinde geçer.

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S/ Ş Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

S/ Ş Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Sacide: Allah'a secde eden kişi demektir. 

  • Saliha: Allah'ın emirlerini yerine getiren kişi demektir. 

  • Saye: Sahip çıkan kişi demektir. 

  • Sara: Prenses demektir. 

  • Selime: Sağlam, dürüst kişiliği olan kişi demektir. 

  • Sera: Yer ve köşk anlamındadır. 

  • Serap: Hayali yanılsama anlamındadır. 

  • Serra: Rahatlık anlamına gelir. 

  • Selva: Bıldırcın kuşu demektir. 

  • Sema: Gökyüzü anlamındadır. 

  • Sena: Şimşek parıltısı ve alkışlanan, övülen kişi demektir. 

  • Sidre: İnsanlığın bilim ve sanatta varabileceği son nokta, cennetteki son çiçek anlamındadır. 

  • Sıdıka: Doğru söyleyen, yalandan uzak duran kişi demektir. 

  • Sultan: Hükümdar ve el üstünde tutulan, baş tacı edilen kişi anlamına gelir.  

  • Sündüs: İpek kumaş anlamına gelir.

  • Şeyma: Peygamber (s.a.v)’in süt  kardeşinin adı ve vücutta bulunan değerli ben tarzı bir izin ismidir. 

  • Şevval: Bayram ayı, Ay takviminin onuncu ayı, Ramazan Bayramı ile başlayan ay olmasının yanı sıra parlak anlamına gelir.

  • Şura: Meclis anlamına gelir. 

  • Şüheda: Şehit anlamındadır.

Kur'an'da Geçen Kız Bebek İsimleri

Kur'an'da Geçen Kız Bebek İsimleri

  • Tuana: Cennete düşen ilk yağmur damlasına verilen isimdir. 

  • Tamay: Dolunay

  • Tuba: cenetteki bir ağacın ismidir ve en güzel demektir. 

  • Tuğba: Cenette bulunan ağaçlardan birisini adıdır. 

  • Tuğyan: Çoşma, taşma anlamındadır. 

  • Ufuk: Yer ile göğün birleştiği çizgidir. 

  • Ülfet: Dostuk kurulan kişi, dost demektir. 

  • Vildan: Yeni doğan bebek anlamına gelir. 

  • Yüsra: Allah tarafından verilen kolaylık anlamına gelir ve İnşirah ile Talak surelerinde yer alır. 

  • Yezra: Şura suresinde geçer ve yayılma, çoğalma anlamlarına gelir. 

Z Harfi İle Başlayan Kız Bebek İsimleri

  • Zehra: Çiçek suretli, gül yüzlü, nur yüzlü kişi anlamına gelir.

  • Zeliha: Su perisi demektir. 

  • Zümra: Ahlaklı, zeki ve güzel kadın demektir. 

  • Zülfa: Yakınlık demektir. 

  • Züleyha: Peri kadar güzel anlamına gelir. 

  • Zülal: Berrak ve soğuk tatlı su anlamındadır.

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