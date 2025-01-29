Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Özel bir gecede lüks ve pahalı bir restorandan enfes lezzetler beklersiniz. Tabii lezzet kadar sunum da önemlidir. Zira göz doymadan doymak pek de mümkün değildir. İşte tam da bu noktada, asla göze hitap etmeyen sunumlar ve bu yüzden yarım kalan ziyafetlerle karşınızdayız. Acaba Reddit'ten sizin için derlediğimiz 13 göz kanatan sunum arasından favoriniz hangisi olacak?
İştahınız kalırsa, afiyet olsun!
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1. Kamyon kasasında atarlı sözlerden başka ne görebiliriz ki diyorsanız, afiyet olsun!
2. Kesme tahtasında sunum olayını artık bıraksak mı?
3. Piknik yapmaya vaktiniz yoksa, gazete kağıdı üzerindeki bu ziyafet için bolca para vermeniz gerekebilir.
4. Küvette olmazsa asla içmem...
5. Çözemeyeceğiniz bir konseptle biraz bifteğe ne dersiniz?
6. Sıcak taşta kendi etinizi pişirmek ister miydiniz? Üstelik az pişmiş için 15 saniye yeterli!
7. Bu gerçekten pizza mı peki?
8. Martini bardağı hiç böyle acı çekmemişti!
9. Bir avuç lokma için ne kadar ödeyeceğiz belli değil!
10. Mama kabında yemek yemedik de demezsiniz artık...
11. Bu minik tencerede ne ararsanız var!
12. Daha önce de taşta sunum görmüştük ama bu biraz fazla değil mi?
13. Sıra Karadeniz'de: İşte karşınızda enfes hamsili dondurma!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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