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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.01.2025 - 16:10

Özel bir gecede lüks ve pahalı bir restorandan enfes lezzetler beklersiniz. Tabii lezzet kadar sunum da önemlidir. Zira göz doymadan doymak pek de mümkün değildir. İşte tam da bu noktada, asla göze hitap etmeyen sunumlar ve bu yüzden yarım kalan ziyafetlerle karşınızdayız. Acaba Reddit'ten sizin için derlediğimiz 13 göz kanatan sunum arasından favoriniz hangisi olacak?

İştahınız kalırsa, afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Yemeden İçmeden Kestiren Sunumlarına da Göz Atın 👇

1. Kamyon kasasında atarlı sözlerden başka ne görebiliriz ki diyorsanız, afiyet olsun!

1. Kamyon kasasında atarlı sözlerden başka ne görebiliriz ki diyorsanız, afiyet olsun!

2. Kesme tahtasında sunum olayını artık bıraksak mı?

2. Kesme tahtasında sunum olayını artık bıraksak mı?

3. Piknik yapmaya vaktiniz yoksa, gazete kağıdı üzerindeki bu ziyafet için bolca para vermeniz gerekebilir.

3. Piknik yapmaya vaktiniz yoksa, gazete kağıdı üzerindeki bu ziyafet için bolca para vermeniz gerekebilir.

4. Küvette olmazsa asla içmem...

4. Küvette olmazsa asla içmem...

5. Çözemeyeceğiniz bir konseptle biraz bifteğe ne dersiniz?

5. Çözemeyeceğiniz bir konseptle biraz bifteğe ne dersiniz?

6. Sıcak taşta kendi etinizi pişirmek ister miydiniz? Üstelik az pişmiş için 15 saniye yeterli!

6. Sıcak taşta kendi etinizi pişirmek ister miydiniz? Üstelik az pişmiş için 15 saniye yeterli!

7. Bu gerçekten pizza mı peki?

7. Bu gerçekten pizza mı peki?

8. Martini bardağı hiç böyle acı çekmemişti!

8. Martini bardağı hiç böyle acı çekmemişti!

9. Bir avuç lokma için ne kadar ödeyeceğiz belli değil!

9. Bir avuç lokma için ne kadar ödeyeceğiz belli değil!

10. Mama kabında yemek yemedik de demezsiniz artık...

10. Mama kabında yemek yemedik de demezsiniz artık...

11. Bu minik tencerede ne ararsanız var!

11. Bu minik tencerede ne ararsanız var!

12. Daha önce de taşta sunum görmüştük ama bu biraz fazla değil mi?

12. Daha önce de taşta sunum görmüştük ama bu biraz fazla değil mi?

13. Sıra Karadeniz'de: İşte karşınızda enfes hamsili dondurma!

13. Sıra Karadeniz'de: İşte karşınızda enfes hamsili dondurma!

Müjdemizi isteriz, hamsili dondurmanın yanında barbunlu ve mezgitlisi de var. Ordu'da Guinness Rekorlar Kitabına giren 1301 çeşit dondurmayı tatmayı hayal ettirecek haberimiz ise hemen aşağıda! 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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