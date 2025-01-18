Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Şık sunumlar hazırlamak, ama bunun için lüks restoranlardan ilham almak isteyenlerden misiniz? Size ilhamdan fazlasını sunuyoruz: Yaratıcılık sınırlarını aşan yemek sunumları ile midenizi de zorlayacağız. Gördüklerinizi unutmak için kendinize ve midenize biraz şans verin. Bakalım sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 göz kanatan sunum arasından favoriniz hangisi olacak?
İştahınız kalırsa, afiyet olsun!
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1. Restoranda aradığımız nostalji: Kanepeyi ye, filmi kap!
2. Biz makarnayı yaptık, rendenizi de kendiniz yapın efendim!
3. Masa var ya tabağa ne gerek var?
4. Her şeyi tavaya koyun ama...
5. Akciğerlerinize iyi davranmayı öğreten o lezzet!
6. Hmm enfes...
7. Sunum dediğin dil çıkarmalı zaten!
8. Yemeğe nereden başlasak...
9. Yediklerinize dikkat edin: Biri Sizi Gözetliyor
10. Sizce de bu kadarı biraz abartı değil mi?..
11. Hakaret gibi sunum: "Al restoranı da ye"
12. Kötü alışkanlıklarla alakası olmasa da 25 iyidir!
13. E o zaman afiyet olsun...
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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