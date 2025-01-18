onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.01.2025 - 11:22

Şık sunumlar hazırlamak, ama bunun için lüks restoranlardan ilham almak isteyenlerden misiniz? Size ilhamdan fazlasını sunuyoruz: Yaratıcılık sınırlarını aşan yemek sunumları ile midenizi de zorlayacağız. Gördüklerinizi unutmak için kendinize ve midenize biraz şans verin. Bakalım sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 göz kanatan sunum arasından favoriniz hangisi olacak?

İştahınız kalırsa, afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Yemeden İçmeden Kestiren Sunumlarına da Göz Atın 👇

1. Restoranda aradığımız nostalji: Kanepeyi ye, filmi kap!

1. Restoranda aradığımız nostalji: Kanepeyi ye, filmi kap!

2. Biz makarnayı yaptık, rendenizi de kendiniz yapın efendim!

2. Biz makarnayı yaptık, rendenizi de kendiniz yapın efendim!

3. Masa var ya tabağa ne gerek var?

3. Masa var ya tabağa ne gerek var?

4. Her şeyi tavaya koyun ama...

4. Her şeyi tavaya koyun ama...

5. Akciğerlerinize iyi davranmayı öğreten o lezzet!

5. Akciğerlerinize iyi davranmayı öğreten o lezzet!

6. Hmm enfes...

6. Hmm enfes...

7. Sunum dediğin dil çıkarmalı zaten!

7. Sunum dediğin dil çıkarmalı zaten!

8. Yemeğe nereden başlasak...

8. Yemeğe nereden başlasak...

9. Yediklerinize dikkat edin: Biri Sizi Gözetliyor

9. Yediklerinize dikkat edin: Biri Sizi Gözetliyor

10. Sizce de bu kadarı biraz abartı değil mi?..

10. Sizce de bu kadarı biraz abartı değil mi?..

11. Hakaret gibi sunum: "Al restoranı da ye"

11. Hakaret gibi sunum: "Al restoranı da ye"

12. Kötü alışkanlıklarla alakası olmasa da 25 iyidir!

12. Kötü alışkanlıklarla alakası olmasa da 25 iyidir!

13. E o zaman afiyet olsun...

13. E o zaman afiyet olsun...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın