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Hamsili Dondurma da Vardı! Ordu'da 1301 Çeşit Dondurma ile Guinness Rekorlar Kitabına Girdi!

Hamsili Dondurma da Vardı! Ordu'da 1301 Çeşit Dondurma ile Guinness Rekorlar Kitabına Girdi!

Guinness Rekorlar Kitabı Ordu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.01.2025 - 21:49

Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen etkinlik kapsamında 1301 çeşit dondurma 125 metrelik masada sergilendi. Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi tarafından Çambaşı Kayak Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte 'en çok çeşit dondurma' rekoru denemesi yapıldı. Fındık ve balık gibi yöresel lezzetlerin ön plana çıktığı envaiçeşit dondurma ile Ordulu dondurma üreticisi Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 

İşte, detaylar...

Ordulu dondurmacı Celal Karaarslan, 1001 çeşit ile "en çok çeşit dondurma" rekoruna sahip olan Abu Dabi’nin rekorunu kırdı!

Ordulu dondurmacı Celal Karaarslan, 1001 çeşit ile "en çok çeşit dondurma" rekoruna sahip olan Abu Dabi’nin rekorunu kırdı!

Karaarslan, 11 kişilik bir ekiple 18 gün boyunca kampa girdi ve tam 1301 çeşit dondurma hazırladı.

Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ile birlikte kalabalık bir ekip, 1301 çeşit dondurmayı denetledi.

Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ile birlikte kalabalık bir ekip, 1301 çeşit dondurmayı denetledi.

Yöresel lezzetlerin ve balıklı çeşitlerin dikkat çektiği dondurmalar, Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi tarafından Çambaşı Kayak Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte 125 metrelik masada sergilendi.

Yöresel lezzetler dikkat çekti: 1301 çeşit dondurma çeşidi arasında elbette olmazsa olmaz, fındıklı ve hamsiliydi. Hamsinin yanı sıra mezgit ve barbun da kullanılan balıklar arasındaydı.

Yöresel lezzetler dikkat çekti: 1301 çeşit dondurma çeşidi arasında elbette olmazsa olmaz, fındıklı ve hamsiliydi. Hamsinin yanı sıra mezgit ve barbun da kullanılan balıklar arasındaydı.

Guinness Word Records Türkiye Hakemi Gemici, rekoru 'Büyük bir sevinçle yeni bir Guinness World Records’u ilan ediyorum. Celal Karaarslan Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi bu rekoru Türkiye’ye, Ordu’ya bin 301 dondurma çeşidiyle getirmişlerdir. Tebrik ediyorum' ifadeleriyle duyurdu.

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren Ordulu dondurmacı Celal Karaarslan ve ekibi, 1301 çeşit dondurmanın jüri tarafından kabul edilmesinin mutluluğunu yaşadı.

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren Ordulu dondurmacı Celal Karaarslan ve ekibi, 1301 çeşit dondurmanın jüri tarafından kabul edilmesinin mutluluğunu yaşadı.

Karaarslan ise mutluluğunu ifade ederken hazırlık sürecini de anlattı. Konuşmasında, 'Tüm dondurmalarımız hem kıvamı hem duruşu itibarıyla kabul gördü. Rekoru kıracağımı bekliyordum çünkü kendimden emindim. 11 kişilik ekip olarak son 18 günde kampa girdik. Tüm dükkanlarımızı kapattık, sadece bunun için hem gece hem de gündüz çalıştık.' dedi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Turgut Güler

Elin adamı hergün yeni bi buluşla bi çağı kapatmadan yeni bi çağ açıp iki çağı birden idare ediyor bunların yaptığına bak hamsili dondurma, iki gün sağda sol... Devamını Gör

Emel

Balıklı dondurma mı 😳 Midemmmm 🤢

Friedrich Nietzsche

Karadenizli kardeşlerim yine yemekte bir haltı beceremiyorlar. Ork çorbası içenlerden ne bekliyorsun :D