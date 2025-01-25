Hamsili Dondurma da Vardı! Ordu'da 1301 Çeşit Dondurma ile Guinness Rekorlar Kitabına Girdi!
Hamsili Dondurma da Vardı! Ordu'da 1301 Çeşit Dondurma ile Guinness Rekorlar Kitabına Girdi!
Ordu’nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen etkinlik kapsamında 1301 çeşit dondurma 125 metrelik masada sergilendi. Ordu Büyükşehir ve Kabadüz Belediyesi tarafından Çambaşı Kayak Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte 'en çok çeşit dondurma' rekoru denemesi yapıldı. Fındık ve balık gibi yöresel lezzetlerin ön plana çıktığı envaiçeşit dondurma ile Ordulu dondurma üreticisi Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
İşte, detaylar...
Ordulu dondurmacı Celal Karaarslan, 1001 çeşit ile "en çok çeşit dondurma" rekoruna sahip olan Abu Dabi’nin rekorunu kırdı!
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Guinness World Records Türkiye Hakemi ve Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici ile birlikte kalabalık bir ekip, 1301 çeşit dondurmayı denetledi.
Yöresel lezzetler dikkat çekti: 1301 çeşit dondurma çeşidi arasında elbette olmazsa olmaz, fındıklı ve hamsiliydi. Hamsinin yanı sıra mezgit ve barbun da kullanılan balıklar arasındaydı.
Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren Ordulu dondurmacı Celal Karaarslan ve ekibi, 1301 çeşit dondurmanın jüri tarafından kabul edilmesinin mutluluğunu yaşadı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Elin adamı hergün yeni bi buluşla bi çağı kapatmadan yeni bi çağ açıp iki çağı birden idare ediyor bunların yaptığına bak hamsili dondurma, iki gün sağda sol... Devamını Gör
Balıklı dondurma mı 😳 Midemmmm 🤢
Karadenizli kardeşlerim yine yemekte bir haltı beceremiyorlar. Ork çorbası içenlerden ne bekliyorsun :D