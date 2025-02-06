Naci Görür’den Deprem Uyarısı Geldi, Türkiye’de Deprem Riskinin En Yüksek Olduğu Şehirleri Açıkladı
Naci Görür’den Deprem Uyarısı Geldi, Türkiye’de Deprem Riskinin En Yüksek Olduğu Şehirleri Açıkladı
Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılına özel olarak NTV’de katıldığı programda deprem uyarılarına devam etti.
Deprem dirençli kentler oluşturulması ve depreme hazırlık bakanlığı kurulması gerektiğini belirten Naci Görür, en yakın deprem tehlikesi olarak Erzincan, Tunceli ve Bingöl arasını işaret etti. Görür, Marmara Bölgesi'nde 30 yıl içinde her an deprem olma olasılığının ise yüzde 47 olduğunu söyledi.
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Türkiye'de deprem denince ilk akla gelen bilim insanlarından biri Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılına özel olarak NTV’de katıldığı programda çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Naci Görür’ün açıklamaların satır başları:
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"Yıkılanları tamir etmek için elbetteki çok şeyler yaptık. Eski duruma tekrar dönmek için yaptık. Eski duruma dönmek bizi kurtaran şey değil ki. Bizim yapmak istediğimiz kentimiz depremde yıkılmasın. Günlük yaşam da değişmesin. Bunun için deprem dirençli kentler oluşturmak asıl hedefimiz. 2 yılda yaptığımız yara sarmanın ötesine geçmiyor."
(6 Şubat depremi) "Bu depremin olacağını biz bekliyorduk ve söylüyorduk. Yerel yönetim, merkezi yönetim halk da dahil herkes biliyordu. Güneydoğu'daki yerel yönetimler burayı depreme hazırlama çalışmalarını yoğun bir şekilde yapsaydı diyelim 99 nere, 2023 nere? Bu kadar insanımız ölür müydü? 3-5 müteahhitin peşine düştük. Hepimiz suçluyuz."
"Kendimizi aldatmayalım, burada az deprem var, burada çok var diye bölümlendirip insanların tedbir almasını engellemeye lüzum yok. Türkiye bir deprem bölgesi her an herhangi bir yerde herhangi bir zamanda herhangi bir büyüklükte deprem olabilir. Deprem dirençli kentler, köyler kurmak zorundayız."
Prof. Dr. Naci Görür "En yakın tehlike nerede?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
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Marmara Bölgesi'nde kesin deprem beklendiğini söyleyen Görür, şöyle devam etti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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