Kızınca Hangi Hayvana Dönüşüyorsun?
Kızınca Hangi Hayvana Dönüşüyorsun?
Sinirli olduğunda nasıl davrandığını bize anlat, hangi hayvan gibi sinirlendiğini söyleyelim!
Haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Seni en çok ne sinirlendirir?
2. Bir tartışmada nasıl davranırsın?
3. Hangi durumda sakin kalmakta zorlanırsın?
4. Sinirli olduğunda nasıl bir hisse kapılırsın?
5. Birisi senin fikirlerine karşı çıkarsa ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Ne tür bir haksızlık seni en çok sinirlendirir?
7. Stres altında ne yaparsın?
8. Sinirli olduğunda hangi davranışta bulunmazsın?
9. Kendini nasıl rahatlatırsın?
10. Sinirlendiğinde kendini nasıl kontrol edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sinirli olduğunda en çok aslana benziyorsun!
Sinirli olduğunda en çok kaplumbağaya benziyorsun!
Sinirli olduğunda en çok kurtlara benziyorsun!
Sinirli olduğunda en çok tilkilere benziyorsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın