Sır Saklama Konusunda Ne Kadar İyisin?
Sır Saklama Konusunda Ne Kadar İyisin?
Sır saklama konusunda ne kadar iyi olduğunu öğrenmek ister misin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Sana bir sır verildiğinde, genellikle hangi duyguları hissedersin?
4. En yakın arkadaşınızın sırrını öğrendiğinizde, nasıl tepki verirsiniz?
5. Sırları korumak senin için ne kadar önemlidir?
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6. Sana sır veren biriyle aranızda bir sorun olduğunda, bu sırrı hala korur musunuz?
7. Arkadaşınızın sana anlattığı sırrın, başka bir arkadaşınızla ilgili olduğunu öğrendiğinizde ne yaparsınız?
8. Sana sır veren biriyle aranızda güven problemi yaşadığınızda, bu sırrı korur musunuz?
9. Bir arkadaşınızın size sır verdiğinde, bu sırrı korumanın önemini nasıl anlarsınız?
10. Sana sır veren birinin başka birine sır verdiğini öğrendiğinizde, nasıl tepki verirsiniz?
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Sır saklama konusunda çok güvenilirsin!
Sır saklama konusunda oldukça heyecanlısın!
Sırlar konusunda oldukça endişelisin!
Sır saklama konusunda biraz kötüsün!
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