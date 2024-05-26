Senin Bu Hayatta Olmazsa Olmazın Ne?
Senin Bu Hayatta Olmazsa Olmazın Ne?
Hayatta gerçekten neyin senin için vazgeçilmez olduğunu hiç düşündün mü? Bu test ile zevklerine ve kişilik özelliklerine göre senin olmazsa olmazını keşfetmeye hazır mısın?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hafta sonlarını nasıl geçirirsin?
4. Hangi tür müzik seni en çok etkiler?
5. İdeal tatil rotan nedir?
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6. Bir arkadaşında en çok neye değer verirsin?
7. Hayat motton aşağıdakilerden hangisidir?
8. Hangi film türü seni daha çok çeker?
9. İş yerinde nasıl bir ortam istersin?
10. Bir hedef belirlediğinde nasıl hareket edersin?
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