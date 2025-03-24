Seninle Birlikte Olmak Sabır Gerektiriyor mu? Test Ediyoruz!

Senin triplerin film senaryosu gibi! Küçük bir olaydan bile kocaman dram çıkarabilirsin. Arkadaşların ve sevgilin artık seni çözmüş olabilir ama bazen gerçekten onların sabırlarını test ediyorsun. İnsanlar seninle tartışmaktan korkuyor çünkü triplerin bazen günlerce sürebiliyor! Ama unutma, bu kadar çok imada bulunmak yerine bazen açık açık konuşmak daha sağlıklı olabilir. Yoksa insanlar neye kızdığını anlamadan suçlu hissetmeye devam eder! 😅