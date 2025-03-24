Seninle Birlikte Olmak Sabır Gerektiriyor mu? Test Ediyoruz!
Seninle Birlikte Olmak Sabır Gerektiriyor mu? Test Ediyoruz!
Bazı insanlar için trip atmak bir sanattır, bazıları içinse hayatın bir parçası! Peki, sen ne kadar tripkoliksin? Bu testte yaptığın davranışları seçerek trip seviyeni öğreneceksin!
Hazırsan başlıyoruz…
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Hangilerini yaptın?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
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Sen Tam Bir Zen Ustasısın!
Bazen Trip Atarım Ama Ayarım Vardır
Tripte Profesyonellik Seviyesindesin
Kraliçe/Kral Trip! SEN TAM BİR TRİPKOLİKSİN!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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