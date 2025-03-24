onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri , Kişilik Testleri
Seninle Birlikte Olmak Sabır Gerektiriyor mu? Test Ediyoruz!

Seninle Birlikte Olmak Sabır Gerektiriyor mu? Test Ediyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 11:01

Bazı insanlar için trip atmak bir sanattır, bazıları içinse hayatın bir parçası! Peki, sen ne kadar tripkoliksin? Bu testte yaptığın davranışları seçerek trip seviyeni öğreneceksin! 

Hazırsan başlıyoruz…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hangilerini yaptın?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Sen Tam Bir Zen Ustasısın!

Senin yanında insanlar tripten korkmaz çünkü sen olgun, anlayışlı ve sabırlı bir insansın. Küçük şeyleri kafaya takmaz, karşı tarafın niyetine odaklanırsın. Çevrendekiler, seninle iletişim kurmanın ne kadar rahat olduğunu söylüyor olmalı! Bazen biraz daha hislerini paylaşman gerekebilir ama senin rahat tavrın herkesin hayatına huzur getiriyor.

Bazen Trip Atarım Ama Ayarım Vardır

Sen, ne zaman trip atman gerektiğini bilen nadir insanlardansın! Küçük şeyleri çok büyütmezsin ama gerçekten sinirlendiğinde bir iki pasif agresif hareket yapmadan da duramazsın. Karşındaki insan yanlış bir şey yaptığında, direkt yüzüne söylemek yerine ona hissettirmeyi tercih ediyorsun. Ama unutma, herkes senin düşündüğün mesajları anlamayabilir, bazen açık açık konuşmak işleri daha kolaylaştırabilir!

Tripte Profesyonellik Seviyesindesin

Sen resmen bir trip sanatçısısın! Küçük olayları büyük mesele haline getirmekte ve ima yaparak mesaj vermekte gerçekten iyisin. Karşındaki kişinin seni anlamasını bekliyorsun ama her zaman bu mümkün olmuyor! İyi tarafından bakarsak, triplerini biraz kontrol edersen insanlar senin duygularını daha iyi anlayabilir. Yoksa bir gün biri çıkıp 'Kendi kendine trip atıp kendi kendine barışıyorsun' diyebilir!

Kraliçe/Kral Trip! SEN TAM BİR TRİPKOLİKSİN!

Senin triplerin film senaryosu gibi! Küçük bir olaydan bile kocaman dram çıkarabilirsin. Arkadaşların ve sevgilin artık seni çözmüş olabilir ama bazen gerçekten onların sabırlarını test ediyorsun. İnsanlar seninle tartışmaktan korkuyor çünkü triplerin bazen günlerce sürebiliyor! Ama unutma, bu kadar çok imada bulunmak yerine bazen açık açık konuşmak daha sağlıklı olabilir. Yoksa insanlar neye kızdığını anlamadan suçlu hissetmeye devam eder! 😅

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın