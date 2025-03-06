Fark Etmeden Toksik mi Oldun? Öğrenmeye Hazır mısın?
Fark Etmeden Toksik mi Oldun? Öğrenmeye Hazır mısın?
Hepimiz ilişkilerde belirli hatalar yaparız ama bazı davranışlar var ki tam anlamıyla 'red flag', yani kırmızı alarm! Peki, sen bu alarm seviyesine ne kadar yakınsın? İlişkilerde sorun çıkaran, karşı tarafı zorlayan veya toksik kabul edilen davranışlardan hangilerini yapıyorsun? Bu testte yaptığın davranışları seç ve sonunda ne kadar 'red flag' olduğunu öğren! Belki farkında olmadan ilişki dinamiklerini zorluyor olabilirsin ya da belki de tertemiz bir beyaz bayraksın. Bakalım, sonuç ne çıkacak?
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Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapıyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
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Beyaz Bayrak Gibisin!
Ufak Tefek Red Flag’lerin Var
Alarm Zilleri Çalıyor!
SEN RESMEN KIRMIZI BAYRAKSIN!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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