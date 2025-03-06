Fark Etmeden Toksik mi Oldun? Öğrenmeye Hazır mısın?

Eğer bu kadar çok 'red flag' davranışı seçtiysen, dürüst olmak gerekirse seninle ilişki yaşamak bir hayli zor olabilir!Kıskançlık, manipülasyon, tartışmalarda haksız olduğunu kabul etmemek, sınır ihlali yapmak gibi konular partnerinin psikolojik olarak yorulmasına sebep olabilir. Ama bu sonsuza kadar böyle olacak demek değil! Davranışlarını gözden geçirerek, iletişim becerilerini geliştirerek ve karşı tarafa daha fazla saygı göstererek kendini dönüştürebilirsin. İlişkiler karşılıklı güven ve anlayış üzerine kurulur. Eğer değişmek istersen, bu mümkün! İlk adım fark etmek, ikinci adım ise harekete geçmek. Şimdi kendin için bir şey yap ve daha sağlıklı ilişkiler kurmak için çaba göster!