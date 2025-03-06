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Fark Etmeden Toksik mi Oldun? Öğrenmeye Hazır mısın?

Fark Etmeden Toksik mi Oldun? Öğrenmeye Hazır mısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.03.2025 - 16:01

Hepimiz ilişkilerde belirli hatalar yaparız ama bazı davranışlar var ki tam anlamıyla 'red flag', yani kırmızı alarm! Peki, sen bu alarm seviyesine ne kadar yakınsın? İlişkilerde sorun çıkaran, karşı tarafı zorlayan veya toksik kabul edilen davranışlardan hangilerini yapıyorsun? Bu testte yaptığın davranışları seç ve sonunda ne kadar 'red flag' olduğunu öğren! Belki farkında olmadan ilişki dinamiklerini zorluyor olabilirsin ya da belki de tertemiz bir beyaz bayraksın. Bakalım, sonuç ne çıkacak?

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Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapıyorsun?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Beyaz Bayrak Gibisin!

Tebrikler! Sen ilişkilerde oldukça sağlıklı ve mantıklı bir bireysin. Karşı tarafın sınırlarına saygı duyuyor, iletişim kurarken dürüst ve açık oluyorsun. Büyük ihtimalle insanların güven duyduğu, yanında rahat ettiği bir partneroluyorsun. Tabii ki kimse mükemmel değil ama sen kendi hatalarını fark edebilen ve gelişime açık bir insansın. Böyle devam et!

Ufak Tefek Red Flag’lerin Var

Tam anlamıyla tehlikeli bölgeye girmemiş olsan da bazı davranışların ilişkilerde problem yaratabilir. Belki bazen farkında olmadan kıskançlık yapıyor, tartışmalarda fazla inatçı oluyorsun. Ama bunlar üzerine çalışılabilir şeyler! Eğer kendini geliştirmek istersen, daha fazla empati yapmayı ve açık iletişim kurmayı deneyebilirsin. Küçük detaylar büyük farklar yaratır, unutma!

Alarm Zilleri Çalıyor!

Dürüst olalım, senin ilişkilerde sorunlu kabul edilen bazı davranışların var ve bu hem seni hem de karşındaki insanı yıpratıyor olabilir. Manipülasyon, kıskançlık, ilgisizlik ya da aşırı sahiplenme gibi konular seni 'red flag' bölgesineyaklaştırıyor. Ama iyi haber şu: Bunu fark ettiğin an değiştirebilirsin! Kendine şu soruyu sor: 'Bu ilişkide mutlu muyum, karşımdaki insan mutlu mu?' Eğer cevabın belirsizse, belki de bazı şeyleri gözden geçirme zamanı gelmiştir.

SEN RESMEN KIRMIZI BAYRAKSIN!

Eğer bu kadar çok 'red flag' davranışı seçtiysen, dürüst olmak gerekirse seninle ilişki yaşamak bir hayli zor olabilir!Kıskançlık, manipülasyon, tartışmalarda haksız olduğunu kabul etmemek, sınır ihlali yapmak gibi konular partnerinin psikolojik olarak yorulmasına sebep olabilir. Ama bu sonsuza kadar böyle olacak demek değil! Davranışlarını gözden geçirerek, iletişim becerilerini geliştirerek ve karşı tarafa daha fazla saygı göstererek kendini dönüştürebilirsin. İlişkiler karşılıklı güven ve anlayış üzerine kurulur. Eğer değişmek istersen, bu mümkün! İlk adım fark etmek, ikinci adım ise harekete geçmek. Şimdi kendin için bir şey yap ve daha sağlıklı ilişkiler kurmak için çaba göster!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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