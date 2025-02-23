Obsesif misin, Yoksa Sadece Titiz mi?

Belli konularda hassasiyetin var ve bazı şeyleri tekrar tekrar kontrol etmekten kendini alamıyorsun. Ancak bu takıntılar hayatını zorlaştıracak seviyede değil, sadece seni daha dikkatli bir insan yapıyor. Özellikle düzen, hijyen veya kontrol ile ilgili bazı alışkanlıkların var. Belki kapıları veya ışıkları iki kez kontrol etmek, belki de bir şeyi düzgün yapmadan rahat edememek… Ama endişelenme, bu tamamen yönetilebilir bir seviyede. Eğer bazen bu takıntılar seni yoruyorsa, kendine küçük rahatlama alanları açabilirsin. Her şeyin kusursuz olması gerekmediğini kendine hatırlat!