Obsesif misin, Yoksa Sadece Titiz mi?
Herkesin zaman zaman bazı şeylere takıntılı davrandığı olur. Kimileri temizlik konusunda aşırı hassastır, kimileri simetriye önem verir, kimileri ise yaptığı bir şeyi tekrar tekrar kontrol etmeden rahat edemez. Ancak bazen bu takıntılar hayatımızı fazlasıyla etkileyebilir ve obsesif kompulsif eğilimlere dönüşebilir. Peki, senin obsesif yanın ne kadar güçlü? Günlük hayatta farkında olmadan yaptığın bazı davranışlar, düşündüğünden daha fazla takıntılı olduğunu gösterebilir. Bu testte sana bazı yaygın obsesif davranışları sıraladık. Hangilerini yaptığını seç ve sonucunu öğren!
Hazırsan başlayalım! ✨
Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapıyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Obsesif Değilsin, Sadece Dikkatlisin!
Küçük Takıntıların Var, Ama Kontrol Altında!
Orta Düzeyde Obsesif Eğilimler!
Yoğun Obsesif Eğilimler!
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