onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Obsesif misin, Yoksa Sadece Titiz mi?

Obsesif misin, Yoksa Sadece Titiz mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 14:01

Herkesin zaman zaman bazı şeylere takıntılı davrandığı olur. Kimileri temizlik konusunda aşırı hassastır, kimileri simetriye önem verir, kimileri ise yaptığı bir şeyi tekrar tekrar kontrol etmeden rahat edemez. Ancak bazen bu takıntılar hayatımızı fazlasıyla etkileyebilir ve obsesif kompulsif eğilimlere dönüşebilir. Peki, senin obsesif yanın ne kadar güçlü? Günlük hayatta farkında olmadan yaptığın bazı davranışlar, düşündüğünden daha fazla takıntılı olduğunu gösterebilir. Bu testte sana bazı yaygın obsesif davranışları sıraladık. Hangilerini yaptığını seç ve sonucunu öğren!

Hazırsan başlayalım! ✨

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapıyorsun?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Obsesif Değilsin, Sadece Dikkatlisin!

Sen obsesif biri değilsin, sadece günlük hayatta belli konulara daha fazla dikkat eden, düzenli ve bilinçli birisin. Hayatında her şeyin bir dengesi var ve takıntılı düşünceler seni fazla etkilemiyor. Küçük detaylara önem veriyorsun ama bu senin hayatını zorlaştırmıyor. Bu durum, seni hem kontrollü hem de sağduyulu biri yapıyor. Ancak bazen rahat olmak da önemli! Hayatı akışına bırakmayı ve her şeyin mükemmel olamayacağını kabul etmeyi unutma. Dikkatli olmak iyi bir şey ama fazlası gereksiz stres yaratabilir!

Küçük Takıntıların Var, Ama Kontrol Altında!

Belli konularda hassasiyetin var ve bazı şeyleri tekrar tekrar kontrol etmekten kendini alamıyorsun. Ancak bu takıntılar hayatını zorlaştıracak seviyede değil, sadece seni daha dikkatli bir insan yapıyor. Özellikle düzen, hijyen veya kontrol ile ilgili bazı alışkanlıkların var. Belki kapıları veya ışıkları iki kez kontrol etmek, belki de bir şeyi düzgün yapmadan rahat edememek… Ama endişelenme, bu tamamen yönetilebilir bir seviyede. Eğer bazen bu takıntılar seni yoruyorsa, kendine küçük rahatlama alanları açabilirsin. Her şeyin kusursuz olması gerekmediğini kendine hatırlat!

Orta Düzeyde Obsesif Eğilimler!

Senin obsesif eğilimlerin biraz daha belirgin! Günlük hayatında bazı şeyleri fazla takıyor ve bazı ritüelleri yapmadan rahat edemiyorsun. Özellikle düzen, temizlik veya kontrol ile ilgili konularda kendini tekrar eden davranışlar içinde buluyorsun. Bu durum zaman zaman seni strese sokabilir ve yorucu hale gelebilir. Eğer bu takıntılar zamanını çalıyor ve günlük hayatını etkiliyorsa, biraz rahatlamayı öğrenmek sana iyi gelebilir. Belki meditasyon, belki de bilinçli farkındalık (mindfulness) çalışmaları ile bu düşünceleri kontrol altına alabilirsin. Unutma, hayat bazen küçük kusurlarıyla güzel!

Yoğun Obsesif Eğilimler!

Senin obsesif eğilimlerin oldukça güçlü! Günlük hayatında farkında olmadan birçok şeyi tekrar tekrar kontrol ediyor, belirli ritüelleri yapmadan rahat edemiyor ve düşündüğünden daha fazla takıntılı hissediyorsun. Bu durum bazen seni yoruyor olabilir. Takıntıların hayatını kontrol etmeye başladığında, stres ve kaygı seviyeni artırabilir. Eğer bu durum seni zorluyorsa, bir uzmandan destek almak faydalı olabilir. Obsesif düşünceleri azaltmanın birçok yolu var ve bunları kontrol altına almak mümkün! Kendine yüklenme ve her şeyin mükemmel olması gerektiği düşüncesinden sıyrılmaya çalış. Hayatın akışına biraz daha izin verirsen, kendini çok daha hafif hissedeceksin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın