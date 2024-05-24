Hayatta Nerede Hata Yapıyorsun?
Hayatta Nerede Hata Yapıyorsun?
Hayatta bazen doğru kararları vermek zor olabilir. Bu test, hayatındaki seçimlerini ve tercihlerini değerlendirerek, nerede hata yapabileceğini keşfetmene yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Sabahları uyanmakta zorlandığın oluyor mu?
2. Karar verirken neye en çok dikkat edersin?
3. Bir proje veya görevde başarısız olduğunda nasıl hissedersin?
4. Hayatında en çok pişmanlık duyduğun şey nedir?
5. Stresle başa çıkma yöntemlerin nelerdir?
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6. Kendini en çok hangi konuda eleştirirsin?
7. Plan yaparken nasıl bir yol izlersin?
8. Hayallerini gerçekleştirmek için ne kadar çaba harcıyorsun?
9. İnsanlarla ilişkilerinde en çok neye dikkat edersin?
10. Kariyerinde en çok neye önem verirsin?
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Erteleme!
Kendine Güvensizlik!
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