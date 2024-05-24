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Hayatta Nerede Hata Yapıyorsun?

Hayatta Nerede Hata Yapıyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 13:01

Hayatta bazen doğru kararları vermek zor olabilir. Bu test, hayatındaki seçimlerini ve tercihlerini değerlendirerek, nerede hata yapabileceğini keşfetmene yardımcı olacak.

Haydi teste!

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1. Sabahları uyanmakta zorlandığın oluyor mu?

2. Karar verirken neye en çok dikkat edersin?

3. Bir proje veya görevde başarısız olduğunda nasıl hissedersin?

4. Hayatında en çok pişmanlık duyduğun şey nedir?

5. Stresle başa çıkma yöntemlerin nelerdir?

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6. Kendini en çok hangi konuda eleştirirsin?

7. Plan yaparken nasıl bir yol izlersin?

8. Hayallerini gerçekleştirmek için ne kadar çaba harcıyorsun?

9. İnsanlarla ilişkilerinde en çok neye dikkat edersin?

10. Kariyerinde en çok neye önem verirsin?

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Erteleme!

Hayatınızın en büyük hatalarından biri, belki de en büyüğü, işleri sürekli ertelemek olabilir. Bu alışkanlık, hedeflerinize ulaşmanızı engelliyor, fırsatları kaçırmanıza sebep oluyor ve genel olarak hayatınızın kontrolünü elinizden alıyor. Neden mi? Çünkü gerekli adımları atmaktan kaçınıyorsunuz, işte bu yüzden!Erteleme alışkanlığı, birçok insanın başına bela olan bir durum. Ama merak etmeyin, bu durumdan kurtulmanın yolları var! Her şeyden önce, kendinize daha sıkı bir disiplin oluşturmanız gerekiyor. Evet, belki bu ilk başta zor gelebilir. Ancak unutmayın ki, her şey küçük adımlarla başlar.Kendinize küçük, ulaşılabilir hedefler belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları atın. Bu adımlar, ilk başta küçük ve basit gibi görünebilir, ama zamanla bu adımların size büyük bir disiplin ve düzen getireceğini göreceksiniz. Erteleme alışkanlığından kurtulmak, hayatınızı daha iyi bir hale getirecek ve sizi hedeflerinize ulaşma konusunda daha kararlı bir hale getirecektir. Unutmayın, her şey sizin elinizde!

Kendine Güvensizlik!

Hayatın en büyük yanılgısı, kendine olan güven eksikliği. Kararlarını alırken, hedeflerini belirlerken ya da onlara ulaşma çabasında, içinde bir şüphe bulutu dolaşıyor. Kendi potansiyelini fark etmek, içindeki o muazzam enerjiyi keşfetmek ve daha cesur adımlar atabilmek için, kendine olan inancını güçlendirmen gerekiyor.Bir düşün, belki de başarılarının farkında bile değilsin. Her bir başarın, aslında senin ne denli yetenekli ve güçlü olduğunu gösteriyor. Bu başarıları küçümsememeli, aksine onları görüp kabullenmeli ve kendine olan güvenini artırmalısın.Bir adım at, sonra bir adım daha. Küçük adımlarla ilerle ve her adımda özgüvenini biraz daha yükselt. Kendine olan inancını artırmak, aslında hayatın en büyük sırrını çözmek demektir. Kendine güven, çünkü sen bunu başarabilirsin!

Çevresel faktörler ve başkalarının etkisi!

Bir hayatın en büyük hatalarından biri, çevresel faktörlerin ve başkalarının etkisi altında kalmak ve bu durumun hayatınızın kontrolünü ele geçirmesine izin vermek olabilir. Bu durum, kendi isteklerinizi ve hedeflerinizi ikinci plana atmanıza neden olabilir. Bu durumda, başkalarının beklentilerine göre hareket etmeye başlarsınız, bu da sizi kendi hedeflerinizden ve hayallerinizden uzaklaştırabilir.Dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta, kendi ihtiyaçlarınızı ve hedeflerinizi her zaman önceliklendirmeniz gerektiğidir. Bu, hayatınızı daha bağımsız ve kararlı bir şekilde yönlendirmenizi sağlar. Kendi hedeflerinizi ve ihtiyaçlarınızı önceliklendirerek, kendi hayatınızın kontrolünü elinize alabilir ve başkalarının beklentileri tarafından yönlendirilmek yerine, kendi hedeflerinize doğru ilerleyebilirsiniz.Unutmayın, hayatınızı yönlendiren sizsiniz ve başkalarının beklentileri veya çevresel faktörlerin etkisi altında kalmak yerine, kendi hedeflerinize ve ihtiyaçlarınıza odaklanmanız hayatınızı daha tatmin edici ve anlamlı kılacaktır. Kendi hedeflerinizi belirleyin, kendi ihtiyaçlarınızı önceliklendirin ve hayatınızı kendi isteklerinize göre şekillendirin. Bu, sadece daha bağımsız ve kararlı bir yol izlemenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hayatınızın her alanında daha başarılı ve mutlu olmanızı da sağlar.

Plan Eksikliği ve Belirsizlik

Hayatın en büyük yanılgısı, belirsizliklerle dolu bir yolculuğa çıkmak ve yeterince plan yapmamak. Hedeflerine ulaşmak gibi büyük bir görevin önünde dururken, net bir yol haritası oluşturamamak, adeta bir geminin pusulasız okyanusa açılması gibi. Bu durum, sadece seni değil, hayatının her alanını etkileyebilir ve belirsizlikten kaynaklanan stres, hayatının her köşesine sızabilir.Hayatını bir film şeridi gibi düşün. Senaryosuz bir film ne kadar ilgi çekici olabilir ki? İşte bu yüzden, hedeflerine giden yolda adımlarını daha sağlam atmak için belirgin ve somut planlar yapmalısın. Bu, hem belirsizlikten kaynaklanan stresi azaltacak hem de hedeflerine ulaşmanı kolaylaştıracaktır.Bir yol haritası oluşturmak, belki de ilk adımda zor görünebilir. Ancak unutma ki, her başarılı yolculuk, ilk adımla başlar. Bu adımı atmak için belki biraz cesaret, belki biraz da kararlılık gerekebilir. Ancak sonunda, bu adımlar seni hedeflerine ulaştıracak olan köprüyü oluşturacaktır.Dolayısıyla, belirsizlikten kaçmak yerine, onu somut planlarla yenmeyi tercih et. Belki de hayatının en büyük hatası olan bu belirsizlik, aslında senin en büyük motivasyon kaynağın olabilir. Unutma, her hedefe ulaşmanın yolu, net ve somut planlardan geçer.

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