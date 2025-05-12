Akın Ekici'nin Resminde Kocaeli
Bazen şehirler anlatılmaz, gösterilir. Akın Ekici spatulasıyla tam da bunu yapıyor. Üstelik bunu yaparken de ezberleri bozuyor. Kocaeli, benim için bir Anadolu şehrine giderken içinden geçtiğim, Körfez’in ışıkları görününce eve az kaldı diye sevindiğim bir yerken, Akın Ekici’nin “30° DOĞU MERİDYENİ KOCAELİ” sergisi için hazırladığı resimler ve sevgili dostum Uğur Batı’nın sergi odağında kaleme aldığı 30° 0′ D Kocaeli Şehrengîz “O, Gökyüzü Elidir! En Saf Şeklinde Kendini Gördüğün Şehirdir Kocaeli” adlı kitap üzerinden Kocaeli’yle yeniden ve bu defa daha farklı, daha kalbi bir yerden bağlandım.
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Sergi de, resimler de, kitap da şahane.
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