onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
Akın Ekici'nin Resminde Kocaeli

etiket Akın Ekici'nin Resminde Kocaeli

Serda Kranda
Serda Kranda - yazio
12.05.2025 - 12:31

Bazen şehirler anlatılmaz, gösterilir. Akın Ekici spatulasıyla tam da bunu yapıyor. Üstelik bunu yaparken de ezberleri bozuyor. Kocaeli, benim için bir Anadolu şehrine giderken içinden geçtiğim, Körfez’in ışıkları görününce eve az kaldı diye sevindiğim bir yerken, Akın Ekici’nin “30° DOĞU MERİDYENİ KOCAELİ” sergisi için hazırladığı resimler ve sevgili dostum Uğur Batı’nın sergi odağında kaleme aldığı 30° 0′ D Kocaeli Şehrengîz “O, Gökyüzü Elidir! En Saf Şeklinde Kendini Gördüğün Şehirdir Kocaeli” adlı kitap üzerinden Kocaeli’yle yeniden ve bu defa daha farklı, daha kalbi bir yerden bağlandım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sergi de, resimler de, kitap da şahane.

Sergi de, resimler de, kitap da şahane.

Kocaeli’den geçen 30 derece doğu meridyeninin sembolik gücünden ilhamla hazırlanan “30° Doğu Meridyeni Kocaeli” sergisi, Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde kapılarını sanatseverlere açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi, Kocaeli’nin hem coğrafi hem kültürel derinliğine sanat aracılığıyla bakmayı öneriyor. Açılışı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleştirilen sergi, 25 Mayıs 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Küratörlüğünü Prof. Dr. Uğur Batı’nın, sanat yönetimini ise Akın Ekici’nin üstlendiği sergide, 60’tan fazla eser yer alıyor.

Yağlıboyadan seramiğe, batikten kûfi hatta uzanan farklı tekniklerle üretilmiş bu çalışmalar, Kocaeli’nin belleğini çağdaş sanatla buluşturuyor. Gelenekten kopmadan, yorumlayarak, yeniden kurarak… Her eser, kentin ruhuna düşen bir koordinat gibi.

Enfes Bir Analoji

Enfes Bir Analoji

Pembe Kayalar, Harikalar Sahili, Müneccimbaşıı Arif Efendi, Keltepe Çiğdemi, Portakal Hafız Konağı ve elbette Osmangazi Köprüsü, SEKA Park, Millî Mücadele ve kent planı… 

Kocaeli’nin kültürel hafızası, yalnızca mekânlarda değil, zamanın kendisinde de katman katman birikiyor. Bu topraklar, Roma’dan Osmanlı’ya, bilimden efsaneye, folklorik detaylardan diplomatik belgelere uzanan çok yönlü bir anlatıya sahip. Roma’nın korkulu rüyası Kartacalı hükümdar Hannibal Barca’nın  son günlerini geçirdiği topraklarla, Mimar Sinan’ın imzasını taşıyan yapılar yan yana duruyor. Kasr-ı Hümayun hâlâ ayakta; Zeliha Hanım Çeşmesi’nden hâlâ sular akıyor. Maarif Salnâmeleri’nden Şikâyet Ahkâm Defterleri’ne, Pertev Mehmet Said Paşa’dan Dr. Mabel Elliott’a kadar uzanan isimler, şehre yalnızca tarih değil, düşünsel bir zemin de bırakıyor.

Bu bağlamda, Kocaeli yalnızca bir coğrafya değil; disiplinlerarası bir okuma gerektiren yaşayan bir metin gibidir. Arkeolojiden edebiyata, hat sanatından halk kültürüne, kartografiden şehir tarihine uzanan geniş bir perspektif sunuyor. Öyle sıra dışı bir canlı tarih ki bir yanda Libanius, Eusebius ve Helena gibi figürlerin ruhu, diğer yanda Hergeleci İbrahim’in gölgesi… Calpe (Kerpe) Limanı’nın rüzgârları mitolojik geçmişi taşırken, Hereke Fabrika-i Hümâyûnu gibi endüstriyel miras yapılar modernleşmenin izlerini sürüyor.

Anlaşılan o ki, bizim geçiş güzergahımız Kocaeli, bütün bu farklı bağlamları tek potada eriterek bugünün sanatçısına çok katmanlı bir malzeme sunuyor. Sergi de tam olarak o malzemenin, çağdaş estetikle yeniden yazıldığı bir alan açıyor.

Kolektif Emeğin Sergisi

Kolektif Emeğin Sergisi

“Bir Zaman Fraktalı” koleksiyonu, sadece bir sergi değil; çok katmanlı bir zaman ve sanat diyaloğunun ürünü. Kolektif bir emeğin sonucu olarak ortaya çıkan bu etkileyici seçki, farklı disiplinlerden gelen sanatçıların bir araya gelmesiyle zenginleşmiş.

Akın Ekici’nin resimsel kurgusu etrafında şekillenen bu koleksiyon, aynı zamanda hattat İsmail Hakkı Gurbetçi’nin geleneksel hat sanatı birikimini, seramik sanatçı Esra Uyman’ın çağdaş yorumlarını, Mine Aydoğan’ın tekstil temelli yüzey uygulamalarını, Gülen Turan’ın çoklu disiplinli yaklaşımlarını ve Hayrettin Susam’ın grafik dilini de içine alıyor.

Yağlıboya, batik, seramik, kûfi hat, makili hat, ipek baskı ve serigrafi gibi farklı tekniklerin buluştuğu bu koleksiyon, teknik çeşitliliğiyle dikkat çektiği kadar, kavramsal derinliğiyle de izleyiciyi içine çekiyor. Her bir eser, zamanın katmanlı yapısını, görsel bir ritim ve fraktal bir yapı içinde yeniden kurguluyor.

60’tan fazla eserden oluşan koleksiyon, geleneksel ile çağdaş olanın, özgünifade ile ortak belleğin, teknik ustalık ile yaratıcı cesaretin iç içe geçtiği nadir bir buluşma noktası sunuyor. “Bir Zaman Fraktalı”, sadece görsel bir deneyim değil; aynı zamanda zaman, ritim, bellek ve kültürel süreklilik üzerine bir düşünme daveti.

Zamanı Sanatla Okumak: Şehir, Meridyen ve Bellek Üzerine

Zamanı Sanatla Okumak: Şehir, Meridyen ve Bellek Üzerine

Sergiyle eşzamanlı olarak hazırlanan 30° Doğu Meridyeni Şehrengîz, Kocaeli üzerine yazılmış çok değerli bir şehir kitabı. Prof. Dr. Uğur Batı’nın kaleme aldığı bu eser, kenti sanat, edebiyat ve şehir kültürü üzerinden okuyan, eklektik bir yaklaşımla düşünen özgün bir anlatı niteliğinde. 

Kocaeli’yi yalnızca tarihî yapılar ve coğrafi özellikler üzerinden değil; zaman, kimlik, hafıza ve sanat ekseninde değerlendiren kitap, aynı zamanda kentin kültürel belleğine kalıcı bir katkı sunuyor.

Serginin küratörü Uğur Batı’nın da ifade ettiği gibi bu sergi ve kitap, Kocaeli’nin doğayla ve tarihle iç içe geçmiş karakterini sanat aracılığıyla yeniden yorumlama çabası. 30° Doğu meridyenin Kocaeli’den geçmesi, bu çabayı sadece coğrafi değil, simgesel olarak da anlamlı kılıyor.

İşte Sergiden Bazı Çalışmalar 👇

İşte Sergiden Bazı Çalışmalar 👇

Cumhuriyet Çoşkusu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keltepe Çiğdem Fraktal👇

Keltepe Çiğdem Fraktal👇

Pembe Dönence 👇

Pembe Dönence 👇

Zaman Döngüsü 👇

Zaman Döngüsü 👇

Sergi Künyesi

Sergi Künyesi

Sergi Adı: 30° Doğu Meridyeni Kocaeli/ Bir Zaman Fraktalı

Sergi Evsahibi: Kocaeli Seka Sanat İhtisas Merkezi

Ressam Adı: Akın Ekici

Küratör: Prof. Dr. Uğur Batı

Türü: Sanat/Resim Koleksiyonu

Sergi Açık Tarih Aralıkları: 02 Mayıs-25 Mayıs 2025

Yer: Seka Sanat İhtisas Merkezi

Sergi Eser Türleri:

Yağlıboya eserler/ Batik Eserler/ Kufi ve Makili Eserler/ Alüminyum Baskı/ Tekstil Eserler/

Seramik Heykeller/ Moda Tasarımları/ Moda Enstelasyonu/ Serigrafiler/ İpek Şardonlu Baskılar

X

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Serda Kranda
Serda Kranda
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam