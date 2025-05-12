Birçok Şehirde Hissedildi: Amasya’da 3 Dakika Arayla 2 Deprem Oldu

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre; Amasya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem birçok şehirden de hissedildi.

Bu depremden sadece 3 dakika sonra yine Amasya'da bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin de büyüklüğü 4.5 olarak duyuruldu.