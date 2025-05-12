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Birçok Şehirde Hissedildi: Amasya’da 3 Dakika Arayla 2 Deprem Oldu

Birçok Şehirde Hissedildi: Amasya’da 3 Dakika Arayla 2 Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.05.2025 - 12:33 Son Güncelleme: 12.05.2025 - 13:08

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre; Amasya’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem birçok şehirden de hissedildi. 

Bu depremden sadece 3 dakika sonra yine Amasya'da bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin de büyüklüğü 4.5 olarak duyuruldu.

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te 4,6, saat 12.26'da 4,5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'te 4,6, saat 12.26'da 4,5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Depremler, yerin yaklaşık 10,07 ve 19 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntılar nedeniyle ilçede korku yaşayan vatandaşlar, binalardan dışarı çıkarak bir süre bekledi. Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Çok şükür bize ulaşan olumsuz bir durum yok, saha tarama çalışmalarımızı hızla başlattık. AFAD ve diğer kurumlarımız bölgede incelemelerini sürdürüyor.' dedi. Öte yandan Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde okullarda eğitime bugün ara verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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