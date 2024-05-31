Senin Zihninde Hangi Sıkıntı Yatıyor?
Senin Zihninde Hangi Sıkıntı Yatıyor?
Günlük yaşantımızda karşılaştığımız zorluklar bazen zihinsel ve duygusal sıkıntılara yol açabilir. Hangi durumlar seni streslendiriyor, hangi konularda zorlanıyorsun ve hangi duygular seni en çok etkiliyor?
Haydi öğrenelim!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir problemle karşılaştığında, genellikle nasıl tepki verirsin?
4. Günlük yaşantında en çok hangi durum sana stres yaratır?
5. Kendiyle ilgili ne gibi düşüncelerin sık sık zihnini işgal eder?
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6. Zor bir gün geçirdiğinde, nasıl rahatlarsın?
7. Yeni bir şey öğrenirken en çok hangi durum seni engeller?
8. Sosyal etkileşimlerde, genellikle hangi rolü üstlenirsin?
9. Beklenmedik bir değişiklik olduğunda, tepkin nasıl olur?
10. Başkalarının senin hakkında düşündükleri senin için ne kadar önemlidir?
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Motive olma ve baş etme gücü!
Endişe ve stres!
Odaklanma ve karar verme!
Çözüm arama ve iletişim!
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