Yemek Yapma Alışkanlıklarına Göre Kilo Sorunların Var mı?
Yemek Yapma Alışkanlıklarına Göre Kilo Sorunların Var mı?
Yemek yapma alışkanlıklarının, kilo sorunları üzerindeki etkilerini merak ediyor musun? Bu test, mutfaktaki tercihlerin ve alışkanlıkların üzerinden, kilo sorunların olup olmadığını anlamana yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Yemek yaparken ne kadar yağ kullanırsınız?
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2. Yemek yaparken ne sıklıkla sebze kullanırsınız?
3. Yemeklerinizde hangi tür proteinleri tercih edersiniz?
4. Atıştırmalık olarak ne tüketirsiniz?
5. Yemek yaparken hangi tür pişirme yöntemini tercih edersiniz?
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6. Yemek porsiyonlarınızı nasıl ayarlarsınız?
7. Ne sıklıkla dışarıdan yemek siparişi verirsiniz?
8. Yemeklerinizi ne kadar sürede tüketirsiniz?
9. Yemek yaparken tariflere ne kadar sadık kalırsınız?
10. Yemek yaparken hangi tür yağları kullanırsınız?
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Kilo sorunlarıyla karşılaşmanız muhtemel!
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