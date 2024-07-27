Günlük Rutinine Eklemen Gereken Şey Ne?
Günlük Rutinine Eklemen Gereken Şey Ne?
Günlük rutinimiz, yaşam kalitemizi ve mutluluğumuzu doğrudan etkiler. Peki, günlük rutinine eklemen gereken şey ne?
Haydi teste!
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1. Sabahları uyandığında nasıl hissediyorsun?
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2. Gün içinde ne kadar stresli hissediyorsun?
3. Yemek düzenin nasıl?
4. Egzersiz yapıyor musun?
5. Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun?
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6. Akşamları ne yapmaktan hoşlanırsın?
7. Kendine ne kadar zaman ayırıyorsun?
8. Uyku düzenin nasıl?
9. Meditasyon veya gevşeme teknikleri kullanıyor musun?
10. Kendini motive etmek için ne yapıyorsun?
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Daha fazla egzersiz eklemelisin!
Daha sağlıklı beslenmelisin!
Daha fazla dinlenmelisin!
Daha fazla su içmelisin!
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