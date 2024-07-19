Minimalist Bir İnsan mısın Maksimalist mi?
Minimalist Bir İnsan mısın Maksimalist mi?
Hayatın her alanında sade bir yaşamı mı tercih ediyorsun, yoksa her şeyden en fazlasını mı istiyorsun? Bu test, senin minimalist mi yoksa maksimalist mi olduğunu anlamana yardımcı olacak.
Hazırsan, başlayalım!
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1. Evini nasıl dekore edersin?
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2. Dolabında kaç kıyafet bulunur?
3. Tatil planların nasıl olur?
4. Alışveriş yaparken nelere dikkat edersin?
5. Yemek masan nasıl görünür?
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6. Evin temizliği konusunda ne düşünüyorsun?
7. Kütüphanende kaç kitap bulunur?
8. Elektronik cihazlar hakkında ne düşünüyorsun?
9. Sosyal medya kullanımı hakkında ne düşünüyorsun?
10. Hafta sonlarını nasıl geçirirsin?
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Minimalist
Denge arayışında
Maksimalist eğilimli
Maksimalist
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