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Minimalist Bir İnsan mısın Maksimalist mi?

Minimalist Bir İnsan mısın Maksimalist mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 13:01

Hayatın her alanında sade bir yaşamı mı tercih ediyorsun, yoksa her şeyden en fazlasını mı istiyorsun? Bu test, senin minimalist mi yoksa maksimalist mi olduğunu anlamana yardımcı olacak.

Hazırsan, başlayalım!

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1. Evini nasıl dekore edersin?

2. Dolabında kaç kıyafet bulunur?

3. Tatil planların nasıl olur?

4. Alışveriş yaparken nelere dikkat edersin?

5. Yemek masan nasıl görünür?

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6. Evin temizliği konusunda ne düşünüyorsun?

7. Kütüphanende kaç kitap bulunur?

8. Elektronik cihazlar hakkında ne düşünüyorsun?

8. Elektronik cihazlar hakkında ne düşünüyorsun?

9. Sosyal medya kullanımı hakkında ne düşünüyorsun?

10. Hafta sonlarını nasıl geçirirsin?

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Minimalist

Sen kesinlikle bir minimalistsin! Hayatında sadeliği ve azlığı tercih ediyorsun. İhtiyacın olmayan şeyleri hayatına sokmuyor ve fazlalıklardan kaçınıyorsun. Eşyaların, aktivitelerin ve harcamaların konusunda oldukça seçicisin. Bu yaklaşım, sana huzur ve dinginlik sağlıyor. Senin için önemli olan, az ve öz yaşamaktır. Minimalist yaşam tarzın, çevrenle daha uyumlu olmanı ve doğayla daha barışık bir hayat sürmeni sağlıyor.

Denge arayışında

Senin için denge çok önemli. Hayatında hem minimalizmin hem de maksimalizmin izlerini taşıyorsun. İhtiyacın olan şeyleri alıyor, gereksiz olanlardan kaçınıyorsun. Ancak, bazen kendini şımartmayı ve keyif aldığın şeylere para harcamayı da seviyorsun. Bu dengeli yaklaşım, sana hem huzur hem de mutluluk sağlıyor. Hayatındaki bu dengeyi koruyarak, hem tatmin edici hem de sürdürülebilir bir yaşam sürebilirsin.

Maksimalist eğilimli

Sen biraz maksimalistsin! Hayatında lüks ve konforu seviyor, her şeyden en fazlasını almak istiyorsun. Eşyaların, aktivitelerin ve harcamaların konusunda cömertsin. Kendini ve sevdiklerini şımartmayı seviyor, hayatın tadını çıkarmak için hiçbir şeyden kaçınmıyorsun. Ancak, bu yaklaşım bazen seni yorabilir ve maddi olarak zorlayabilir. Dengeli olmayı öğrenirsen, hem konforlu hem de sürdürülebilir bir yaşam sürebilirsin.

Maksimalist

Maksimalist

Sen tam bir maksimalistsin! Hayatında her şeyin en iyisini ve en fazlasını istiyorsun. Lüks, konfor ve bolca eşya senin için vazgeçilmez. Her anı dolu dolu yaşamak ve her şeyden en fazlasını almak senin için çok önemli. Bu yaşam tarzı, seni mutlu ediyor ve enerjik tutuyor. Ancak, bu yaklaşım bazen seni yıpratabilir ve maddi olarak zorlayabilir. Minimalizmin bazı unsurlarını hayatına entegre ederek, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yaşam sürebilirsin.

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