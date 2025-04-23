Mina Demirtaş Kimdir? Kızıl Goncalar Dizisinin Zeynep'i Mina Demirtaş Kimdir? Kaç Yaşında?

Mina Demirtaş, oyunculuğa sinema perdesinde adım attı. 2021 yılında vizyona giren 'Âkif' filminde rol alarak profesyonel kariyerine ilk adımını attı. Ancak asıl çıkışını 2022 yılında yaptığı 'Kabahat' filmiyle yakaladı. Filmde canlandırdığı Reyhan karakteriyle hem sinema çevrelerinin hem de eleştirmenlerin dikkatini çekti.

Bu başarılı performansı ona, 29. Adana Altın Koza Film Festivali'nde verilen 'Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu' Ödülünü kazandırdı. Bu ödül, kariyerinin henüz başında olan bir oyuncu için büyük bir onur olurken, Mina’nın sektörde kalıcı olacağının da bir göstergesi oldu.

Ardından gelen dijital projeler ve dizilerle adını daha geniş kitlelere duyurdu.