Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Mina Demirtaş Kimdir? Kızıl Goncalar Dizisinin Zeynep'i Mina Demirtaş Kimdir? Kaç Yaşında?

Mina Demirtaş Kimdir? Kızıl Goncalar Dizisinin Zeynep'i Mina Demirtaş Kimdir? Kaç Yaşında?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.04.2025 - 23:15

2023 yılında başrolünü üstlendiği Kızıl Goncalar dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Mina Demirtaş, kısa sürede izleyicilerin radarına girmeyi başardı. Genç oyuncunun büyüleyici performansı ve güçlü karakteri, onu TV dünyasında merakla izlenen bir isim haline getirdi. Mina Demirtaş’ın hızla artan popülaritesi, kariyerine dair daha fazla soru işareti doğuruyor.

Gelin genç oyuncu hakkında merak edilenlere birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mina Demirtaş Kimdir?

Mina Demirtaş Kimdir?

Genç yaşına rağmen dikkat çeken oyunculuğu ve ekranlardaki doğal tavırlarıyla izleyicinin kalbini kazanmayı başaran Mina Demirtaş, son dönem Türk dizilerinde parlayan yeni yüzlerden biri. Sade güzelliği, oyunculuğundaki doğallığı ve sempatik kişiliğiyle sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor. Hem kamera önü enerjisi hem de sahne arkası mütevazılığıyla yeni nesil oyuncular arasında öne çıkan isimlerden biri.

Mina Demirtaş Kaç Yaşında?

Mina Demirtaş Kaç Yaşında?

Mina Demirtaş, 2008 yılında dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 17yaşındadır. Genç yaşı, enerjik hali ve güçlü ekran duruşuyla yaşıtları arasında yıldızı hızla parlayan oyuncular arasında yer alıyor.

Mina Demirtaş Nereli?

Mina Demirtaş Nereli?

Güzel oyuncu Mina Demirtaş, İstanbul doğumludur. Şehir hayatına aşina bir şekilde büyüyen Demirtaş, İstanbul’un kültürel çeşitliliği içinde oyunculuğa ilgi duymaya başlamıştır.

Mina Demirtaş’ın Kariyer Başlangıcı

Mina Demirtaş’ın Kariyer Başlangıcı

Mina Demirtaş, oyunculuğa sinema perdesinde adım attı. 2021 yılında vizyona giren 'Âkif' filminde rol alarak profesyonel kariyerine ilk adımını attı. Ancak asıl çıkışını 2022 yılında yaptığı 'Kabahat' filmiyle yakaladı. Filmde canlandırdığı Reyhan karakteriyle hem sinema çevrelerinin hem de eleştirmenlerin dikkatini çekti.

Bu başarılı performansı ona, 29. Adana Altın Koza Film Festivali'nde verilen 'Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu' Ödülünü kazandırdı. Bu ödül, kariyerinin henüz başında olan bir oyuncu için büyük bir onur olurken, Mina’nın sektörde kalıcı olacağının da bir göstergesi oldu.

Ardından gelen dijital projeler ve dizilerle adını daha geniş kitlelere duyurdu.

Mina Demirtaş’ın Özel Hayatı

Mina Demirtaş’ın Özel Hayatı

Lise öğrencisi olan genç oyuncu, eğitim hayatını sürdürürken oyunculuk kariyerine de başarılı bir şekilde devam etmektedir .​

Özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Demirtaş, sosyal medya platformlarında da genellikle projeleri ve sanatsal paylaşımlarıyla ön planda bulunmaktadır. Kişisel yaşamına dair detayları paylaşmaktan kaçınan oyuncu, bu yönüyle de dikkat çekmektedir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mina Demirtaş’ın Öne Çıkan Açıklamaları

Mina Demirtaş’ın Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Atatürk'ün çocuklarıyız. Bu ülkede böyle vatanının çok seven, Cumhuriyetine bağlı gençler oldukça bizim umudumuzu kıramayacaklar...'

  • “İzleyicimiz ekranda gördüklerinden hareketle bizi birbirine yakıştırdıysa teşekkür ederim. Ben, bana verilen rolü yerine getirmekle sorumluyum; karakterim ne gerektiriyorsa onu yapmak durumundayım”

Mina Demirtaş’ın Yer Aldığı Diziler

Mina Demirtaş’ın Yer Aldığı Diziler

Kızıl Goncalar (2023–2025) – Zeynep Tezel

Mina Demirtaş’ın Yer Aldığı Filmler

Mina Demirtaş’ın Yer Aldığı Filmler

  • Âkif (2021) – Suad Ersoy

  • Sadullah Şentürk’ün yönettiği bu biyografik filmde yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Bu proje, Mina’nın ilk sinema deneyimi oldu.

  • Kabahat (2022) – Reyhan

  • Ümran Safter’in yönettiği bu festival filminde başrol olarak yer aldı. Reyhan karakteriyle 2022 Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Türkan Şoray Umut Veren Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

  • Beraber (2023) – Azra

  • Mete Gümürhan yönetmenliğinde çekilen bu filmde, hayata tutunmaya çalışan bir genç kadını canlandırdı. Performansıyla bağımsız sinema çevrelerinden övgü aldı.

Mina Demirtaş Güncel Projeleri

Mina Demirtaş Güncel Projeleri

Mina Demirtaş, NOW TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep Tezel karakterine hayat vermektedir.

Mina Demirtaş’ın Ödülleri ve Adaylıkları

Mina Demirtaş’ın Ödülleri ve Adaylıkları
  • 2022 – 29. Adana Altın Koza Film Festivali

  • 'Türkan Şoray' Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü – Kabahat (Kazandı)

  • 2023 – 23. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali

  • Gelecek Vadeden Oyuncu Ödülü (Kazandı)

  • 2024 – Filmsan Sinema ve Dizi Ödülleri

  • Umut Veren Kadın Oyuncu – Kızıl Goncalar (Kazandı)

  • 2024 – 24. İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri

  • Yılın Umut Vadeden Oyuncusu (Kazandı)

  • 2024 – 50. Altın Kelebek Ödülleri

  • En İyi Dizi Çifti – Mert Yazıcıoğlu ile birlikte (Aday gösterildi)

  • 2024 – 10. Altın 61 Ödülleri

  • Yılın Parlayan Kadın Oyuncusu (Kazandı)

  • 2025 – 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

  • Genç Cadı Ödülü (Kazandı)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın