Hangi Savunma Mekanizmasını Kullanıyorsun?
Hangi Savunma Mekanizmasını Kullanıyorsun?
Hepimiz, zor durumlarla başa çıkmak için farklı savunma mekanizmaları geliştiririz. Bu mekanizmalar, duygusal yaralanmaları önlemek ve stresle başa çıkmak için bilinçaltımız tarafından kullanılır. Peki, sen hangi savunma mekanizmasını en çok kullanıyorsun?
Haydi öğrenelim!
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1. Çok yoğun ve stresli bir günün ardından nasıl rahatlamayı tercih edersin?
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2. Birisi seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
3. Bir hata yaptığında ne yaparsın?
4. Bir tartışmada kaybettiğinde nasıl hissedersin?
5. En yakın arkadaşınla ciddi bir anlaşmazlık yaşadığında nasıl tepki verirsin?
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6. Başarısızlıkla karşılaştığında nasıl başa çıkarsın?
7. Kendini güvensiz hissettiğinde nasıl davranırsın?
8. Çok fazla sorumluluk yüklendiğinde nasıl başa çıkarsın?
9. Birisi sana haksızlık yaptığında nasıl tepki verirsin?
10. Büyük bir karar vermen gerektiğinde nasıl davranırsın?
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Rasyonalizasyon
Yansıtma
Bastırma
İnkar
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