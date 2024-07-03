Görüş Bildir
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Hangi Savunma Mekanizmasını Kullanıyorsun?

Hangi Savunma Mekanizmasını Kullanıyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.07.2024 - 12:01

Hepimiz, zor durumlarla başa çıkmak için farklı savunma mekanizmaları geliştiririz. Bu mekanizmalar, duygusal yaralanmaları önlemek ve stresle başa çıkmak için bilinçaltımız tarafından kullanılır. Peki, sen hangi savunma mekanizmasını en çok kullanıyorsun? 

Haydi öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Çok yoğun ve stresli bir günün ardından nasıl rahatlamayı tercih edersin?

2. Birisi seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?

3. Bir hata yaptığında ne yaparsın?

4. Bir tartışmada kaybettiğinde nasıl hissedersin?

5. En yakın arkadaşınla ciddi bir anlaşmazlık yaşadığında nasıl tepki verirsin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Başarısızlıkla karşılaştığında nasıl başa çıkarsın?

7. Kendini güvensiz hissettiğinde nasıl davranırsın?

8. Çok fazla sorumluluk yüklendiğinde nasıl başa çıkarsın?

9. Birisi sana haksızlık yaptığında nasıl tepki verirsin?

10. Büyük bir karar vermen gerektiğinde nasıl davranırsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Rasyonalizasyon

Sen, rasyonalizasyon savunma mekanizmasını kullanıyorsun. Bu mekanizma, duygusal zorluklarla başa çıkarken mantıklı açıklamalar ve gerekçeler üretmek üzerine kuruludur. Senin için, yaşadığın hayal kırıklıklarını ve başarısızlıkları mantıklı sebeplere bağlamak oldukça doğal. Her durumda, olaylara analitik bir bakış açısıyla yaklaşır ve duygularını bu şekilde kontrol edersin. Eleştirildiğinde, durumu analiz eder ve kendini geliştirecek yollar ararsın. Ancak, bu durum bazen duygularını bastırmana ve onları yüzeyde yaşamamana neden olabilir. Hayatında daha fazla duygusal farkındalık geliştirmek, senin için faydalı olabilir. Rasyonalizasyon sayesinde, karmaşık duygusal durumlarla başa çıkmada oldukça başarılısın, fakat duygusal ifadeyi ihmal etmemeye dikkat etmelisin.

Yansıtma

Senin savunma mekanizman yansıtma. Yansıtma, kişinin kendi kabul edemediği duyguları veya düşünceleri başkalarına atfetmesi anlamına gelir. Bu mekanizma sayesinde, seni rahatsız eden duygu ve düşüncelerle yüzleşmek zorunda kalmadan onları başkalarına yansıtarak rahatlayabiliyorsun. Eleştirildiğinde veya bir sorunla karşılaştığında, sorumluluğu başkalarına yüklemek ve kendi rolünü minimize etmek eğilimindesin. Bu durum, bazen ilişkilerinde sorunlara yol açabilir ve gerçek duygularını fark etmene engel olabilir. Yansıtma mekanizması, seni zorlu duygulardan korurken, aynı zamanda kendini ve başkalarını doğru bir şekilde değerlendirme yeteneğini de etkileyebilir. Daha açık ve dürüst bir şekilde duygularınla yüzleşmek, sana hem kişisel hem de ilişkisel anlamda daha fazla fayda sağlayacaktır.

Bastırma

Bastırma

Bastırma, senin savunma mekanizman. Bu mekanizma, kişinin rahatsız edici düşünce ve duygularını bilinçli olarak unutmaya çalışmasıdır. Sıkıntılı bir durumla karşılaştığında, bu durumu unutmaya ve kendini başka şeylerle meşgul etmeye çalışırsın. Hayal kırıklığına uğradığında veya eleştirildiğinde, bu duyguları bilinçaltına iter ve günlük hayatında bu duyguların etkisini en aza indirgemeye çalışırsın. Bastırma, kısa vadede stresi azaltabilir ancak uzun vadede duygusal birikimlere ve beklenmedik patlamalara yol açabilir. Duygularını bastırmak yerine, onları kabul edip ifade etmeyi öğrenmek, duygusal sağlığın için daha yararlı olacaktır. Bastırma mekanizması seni anlık olarak korusa da, duygularını işlemek ve sağlıklı bir şekilde ifade etmek uzun vadede daha faydalı olacaktır.

İnkar

Senin savunma mekanizman inkar. İnkar, kişinin gerçekliği reddederek stresli durumlarla başa çıkma yöntemidir. Sen, zor durumlarla karşılaştığında bu durumların varlığını inkar ederek rahatlamaya çalışıyorsun. Başarısızlık, eleştiri veya hayal kırıklığı yaşadığında, bu duyguları görmezden gelerek ve içselleştirerek kendini koruyorsun. İnkar, kısa vadede duygusal yükü hafifletebilir ancak uzun vadede gerçeklerle yüzleşmeni zorlaştırabilir. İnkar mekanizması, seni anlık olarak rahatlatırken, uzun vadede duygusal ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir. Gerçeklerle yüzleşmek ve duygusal olarak bu durumları kabul etmek, daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürmene yardımcı olacaktır. İnkar ettiğin duygular ve durumlar üzerinde çalışarak, duygusal farkındalığını artırabilir ve daha sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirebilirsin.

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın