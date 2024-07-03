Hangi Savunma Mekanizmasını Kullanıyorsun?

Senin savunma mekanizman yansıtma. Yansıtma, kişinin kendi kabul edemediği duyguları veya düşünceleri başkalarına atfetmesi anlamına gelir. Bu mekanizma sayesinde, seni rahatsız eden duygu ve düşüncelerle yüzleşmek zorunda kalmadan onları başkalarına yansıtarak rahatlayabiliyorsun. Eleştirildiğinde veya bir sorunla karşılaştığında, sorumluluğu başkalarına yüklemek ve kendi rolünü minimize etmek eğilimindesin. Bu durum, bazen ilişkilerinde sorunlara yol açabilir ve gerçek duygularını fark etmene engel olabilir. Yansıtma mekanizması, seni zorlu duygulardan korurken, aynı zamanda kendini ve başkalarını doğru bir şekilde değerlendirme yeteneğini de etkileyebilir. Daha açık ve dürüst bir şekilde duygularınla yüzleşmek, sana hem kişisel hem de ilişkisel anlamda daha fazla fayda sağlayacaktır.