Sen Cesur Bir İnsan mısın?
Sen Cesur Bir İnsan mısın?
Cesaret, hayatın her alanında karşımıza çıkan önemli bir özelliktir. Korkularımızla nasıl başa çıktığımız, zor kararlar aldığımızda nasıl davrandığımız, hayatın getirdiği zorluklarla nasıl mücadele ettiğimiz, cesaretimizi ortaya koyar. Bu test, senin ne kadar cesur olduğunu keşfetmene yardımcı olacak!
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1. Korkularınla nasıl başa çıkarsın?
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2. Bir konuşmada kendini savunman gerektiğinde ne yaparsın?
3. Riskli bir karar aldığında nasıl hissedersin?
4. Başarısızlıktan korkar mısın?
5. Bir hedef belirlediğinde nasıl hareket edersin?
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6. Bir topluluk önünde konuşma yapman gerektiğinde ne hissedersin?
7. Yeni bir şey denemek konusunda ne düşünüyorsun?
8. Bir anlaşmazlık yaşadığında ne yaparsın?
9. Bir arkadaşın senden zor bir iyilik istediğinde ne yaparsın?
10. Bir tehlikeyle karşılaştığında nasıl davranırsın?
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Doğuştan Cesur
Cesur ve Dengeli
Temkinli Cesur
Çekingen ve İhtiyatlı
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