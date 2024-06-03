Kişilik Özelliklerine Göre Senden Nasıl Kötü Karakter Olur?
Kişilik Özelliklerine Göre Senden Nasıl Kötü Karakter Olur?
İçinizdeki karanlık karakter özelliklerini keşfetmek mi istiyorsunuz? Bu test, kişilik ve karakter özelliklerinizi değerlendirerek sizin nasıl bir kötü karakter olabileceğinizi ortaya çıkaracak!
Haydi teste!
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1. Bir arkadaşınız size haksızlık yaptığında tepkiniz ne olur?
2. Birine zarar vermek için hangi yöntemi tercih edersiniz?
3. Bir hedefe ulaşmak için hangi yolu seçersiniz?
4. Sizi kıskanan birine karşı nasıl davranırsınız?
5. Güç elde etmek için hangi yolları tercih edersiniz?
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6. Birini etkilemek için hangi yöntemi kullanırsınız?
7. Gelecek planlarınızda başkalarının zararına olan bir strateji bulunuyor mu?
8. Bir ilişkide güç dengesini sağlamak için hangi yöntemi kullanırsınız?
9. Bir grup içinde liderlik rolünü üstlenirken ne gibi yöntemler kullanırsınız?
10. Bir hedefe ulaşmak için sınırları aşmayı gerektiren bir durumda ne yaparsınız?
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Manipülatif Kötü Karakter
Duygusal Manipülatör Kötü Karakter
Adil ve Dürüst Kötü Karakter
Kinci Kötü Karakter
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