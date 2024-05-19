Tarihi Lider Testi: Hangi Büyük Liderin Ruhu Sizinle?
Tarihi Lider Testi: Hangi Büyük Liderin Ruhu Sizinle?
Tarihin dönüm noktalarında büyük liderler, cesaretleri, zekaları ve vizyonlarıyla dünyayı değiştirdiler. Bu eğlenceli test, kişilik özelliklerinize ve tercihlerinize dayanarak hangi tarihi liderin ruhunu taşıdığınızı söyleyecek!
Hazırsanız başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hangi alanda ilginiz ve yeteneğiniz daha fazla?
4. Hangi zorlukla başa çıkma yeteneğine sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz?
5. Hangi tür liderliği tercih edersiniz?
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6. Hangi alanda kendinizi daha yetkin hissedersiniz?
7. Hangi olaylar sizi en çok etkiler?
8. Hangi alanlarda en çok ilerleme kaydetmek istersiniz?
9. Hangi tür projeler sizi en çok heyecanlandırır?
10. Hangi konuda daha fazla yetenekli olduğunuzu düşünüyorsunuz?
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Julius Caesar!
Mustafa Kemal Atatürk
Mahatma Gandhi
Leonardo da Vinci
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