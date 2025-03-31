31 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
31 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Volkan Konak'ın Vefat Haberini Alan Ailesi Hastane Önünde Fenalaştı
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Volkan Konak'ın ölmeden Bir Süre Önce Kutladığı Doğum Günü Görüntüleri Ortaya Çıktı
Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’ndan Hayatını Kaybeden Yakın Dostu Volkan Konak’a Cezaevinden Acı Veda
Şarkıcı Berkay'dan Volkan Konak Paylaşımı
2025'in Henüz İlk 3 Ayında Kaybettiğimiz Ünlüler
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Volkan Konak'ın Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz Yaşanan Olayların Ardından Kendi Yazdığı "Selim" İsimli Bir Şarkı Paylaştı
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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