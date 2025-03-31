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31 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

31 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.04.2025 - 00:16

'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Volkan Konak'ın Vefat Haberini Alan Ailesi Hastane Önünde Fenalaştı

Volkan Konak'ın Vefat Haberini Alan Ailesi Hastane Önünde Fenalaştı

Konserde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kurtarılamayan Volkan Konak'ın acı haberini alan ailesi hastane önünde fenalaştı.

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Volkan Konak'ın ölmeden Bir Süre Önce Kutladığı Doğum Günü Görüntüleri Ortaya Çıktı

Volkan Konak'ın ölmeden Bir Süre Önce Kutladığı Doğum Günü Görüntüleri Ortaya Çıktı

Konserde fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ölmeden 1 ay önce arkadaşlarıyla birlikte kutladığı doğum günü görüntüleri ortaya çıktı.

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Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’ndan Hayatını Kaybeden Yakın Dostu Volkan Konak’a Cezaevinden Acı Veda

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’ndan Hayatını Kaybeden Yakın Dostu Volkan Konak’a Cezaevinden Acı Veda

Ekrem İmamoğlu, 26 senelik arkadaş Volkan Konak’ın ani ölümünün ardından yaptığı paylaşımda 'Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici” açıklamasında bulundu.

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Şarkıcı Berkay'dan Volkan Konak Paylaşımı

Şarkıcı Berkay'dan Volkan Konak Paylaşımı

KKTC'de sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ani ölümü Türkiye’yi yasa boğarken şarkıcı Berkay’dan derin sevgisini ve minnettarlığını anlattığı bir paylaşım geldi.

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2025'in Henüz İlk 3 Ayında Kaybettiğimiz Ünlüler

2025'in Henüz İlk 3 Ayında Kaybettiğimiz Ünlüler

2025’in henüz ilk üç ayında vefat eden ünlü isimler Türkiye’nin dört bir yanında derin üzüntü yarattı. İşte bu yıl aramızdan ayrılan o unutulmaz isimler…

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Volkan Konak'ın Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Volkan Konak'ın Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polisi Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Ünlü şarkıcı Mabel Matiz Yaşanan Olayların Ardından Kendi Yazdığı "Selim" İsimli Bir Şarkı Paylaştı

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz Yaşanan Olayların Ardından Kendi Yazdığı "Selim" İsimli Bir Şarkı Paylaştı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke genelinde tepkiler yükseldi. Ünlü şarkıcı olaylar üzerine Mabel Matiz kendi yazdığı 'Selim' isimli şarkıyı paylaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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