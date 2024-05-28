Öz Güvenin Ne Kadar Yüksek?
Öz Güvenin Ne Kadar Yüksek?
Bu test, öz güven seviyenizi keşfetmenize yardımcı olacak.
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetinin seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir projede liderlik rolü üstlenme teklifi alıyorsunuz. Tepkiniz ne olur?
4. Kendi hedefleriniz doğrultusunda bir planlama yaparken ne kadar eminsiniz?
5. Zor bir durumda hızlı karar vermeniz gerektiğinde ne yaparsınız?
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6. Gelecek hayalleriniz hakkında ne kadar eminsiniz?
7. Birisi sizi eleştirdiğinde tepkiniz ne olur?
8. Bir hata yaptığınızda nasıl tepki verirsiniz?
9. Başkalarının beklentileriyle başa çıkma konusunda ne kadar rahatsınız?
10. Bir proje üzerinde çalışırken, diğerlerinin fikirlerini ne kadar önemsiyorsunuz?
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Yüksek öz güven!
Sağlam öz güven!
Ortalama öz güven!
Düşük ö zgüven!
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Yüksek öz güven! Senin öz güvenin adeta tavan yapmış durumda! (İşte bu da insanın hata yapmasına sebep oluyor. Her şeyin normali iyidir.)