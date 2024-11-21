Kenan Doğulu'nun Lansman Gecesinde Röportaj Veren Beren Saat Yine ve Yeniden Konuşma Tarzıyla Göze Battı!
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Kenan Doğulu'nun Lansman Gecesinde Röportaj Veren Beren Saat Yine ve Yeniden Konuşma Tarzıyla Göze Battı!
Kenan Doğulu ve Sakiler'in bir süredir üzerinde çalıştığı 'Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor' albümünün lansmanı geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Lansman gecesinde kocacığını yalnız bırakmayan Beren Saat yine çok duru ve çok güzeldi. Fakat yıllardır üstüne yapışan bir konuşma tarzı meselesi var biliyorsunuz... Gazete Magazin muhabiri Serkan Kazancı'ya röportaj veren Beren Saat yine ve yeniden sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Saat'in tavırları 'itici' ve 'şımarık' bulundu.
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Yıldızı daima parlayan güzel oyuncu Beren Saat ve her şarkısı dillere pelesenk olan Kenan Doğulu 2014'te hayatlarını birleştirdiğinden beri magazinin en gözde çiftleri arasında yer alıyor biliyorsunuz!
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Kimileri tarafından çok yakıştırılan kimileri tarafındansa hiç yakıştırılmayan ve "yapmacık" bulunan çift, yaşadıkları tüm iniş ve çıkışlara rağmen birbirinin elini bırakmaktan hiç vazgeçmiyor.
Düzenli olarak çıkan boşanma haberleri her seferinde fos çıkıyor, her sene bir öncekinden daha çok aşk kokan açıklamalar ve pozlarla gündeme geliyorlar.
Geçtiğimiz saatlerde de Kenan Doğulu ve Sakiler'in uzun süredir üzerinde çalıştığı "Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor" albümünün lansmanında görüntülendi aşıklarımız.
Gazete Magazin'den Serhat Kazancı'ya röportaj veren ikili, gece Kenan'ın gecesi olmasına rağmen Beren Saat'in çıkmak bilmeyen albümünden, yeni projelerinden konuştu.
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Röportajın odak noktası her zamanki gibi Beren Saat oldu. Yıllardır üstüne yapışan "yapmacık" sıfatından da bir türlü kurtulamadı. Nedense Beren Saat'in konuşması yine birilerinin gözüne fena battı!
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Sonra da kimler ne demiş onu görelim... 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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