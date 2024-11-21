Eski Aşkı Burçin Terzioğlu'nun Poyraz Karayel Sahnesini İzleyen İlker Kaleli Hal ve Tavırlarıyla Dikkat Çekti!
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Eski Aşkı Burçin Terzioğlu'nun Poyraz Karayel Sahnesini İzleyen İlker Kaleli Hal ve Tavırlarıyla Dikkat Çekti!
Türk dizi tarihinden bir Poyraz Karayel geçti biliyorsunuz. İlker Kaleli'nin gönlümüzü fethetmesine sebep olan dizi, dizinin Ayşegül'ü Burçin Terzioğlu'yla gerçek hayatta da aşk yaşamasıyla beraber döneme damgasını vurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Kafa TV'nin Fenomen programına konuk olan İlker Kaleli, Poyraz Karayel'i anlattı. Programda dikkat çeken ve sosyal medya kullanıcılarını alevlendiren kısım ise Ayşegül sahnelerini izlerkenki hali ve tavrı oldu. İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun yıllar süren ilişkisi magazinin en imrenilen aşklarındandı, Kaleli'yi programda efkarlı görenler dilini tutamadı!
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7 Ocak 2015'te ilk bölümüyle ekrana gelen ve 1 Mart 2017'de de final yapan fenomen dizi Poyraz Karayel'in hiç şüphesiz hepimizin gönlünde ayrı bir yeri var.
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Ayşegül'le Poyraz'ın aşkına aşık olduğumuz ve nefessiz izlediğimiz dizi, dev kadrosuyla milyonların favorisi olmuştu.
Birbirlerine bakışlarından ve uyumlarından belliydi zaten ama dizideki aşk da baya tescilli gerçek oldu! İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu, 3.5 yıl dillere destan, oldukça tutkulu bir aşk yaşadı.
2018 yılında aldıkları ayrılık kararı hepimize şok olmuştu. Ayşegül ve Poyraz diye sevmeye halihazırda alışık olduğumuz İlker Kaleli ve Burçin Terizoğlu'nun aşkının ancak evlilikle sonuçlanabileceğini düşünüyorduk çünkü.
Olmadı, olduramadılar. İlker Kaleli, takvim 2018'i gösterdiğinde Emirgan'da Burçin'le birlikte yaşadığı evden eşyalarını toplayıp ayrıldı. Söylentilere göre bu ayrılığın sebebi Kaleli'nin depresyonuydu.
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Şimdilerde Sıla Gencoğlu'yla tutku dolu bir aşk yaşayan ve her fırsatta da aşkına yaptığı jestlerle gündeme gelen İlker Kaleli, geçtiğimiz saatlerde Kafa TV'nin "Fenomen" programına konuk oldu ve Poyraz Karayel'i yeniden yaşadı.
Programın sosyal medyada dikkat çeken kısmı ise İlker Kaleli'nin Ayşegül (Burçin Terzioğlu) sahnelerini izlerken yaptığı hareketler ve tavrı oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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