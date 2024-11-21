Demediğini Bırakmadı: Yeni Nesil Şarkıcılara Süperstar Ablaları Ajda Pekkan'dan İnce Ayar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Demediğini Bırakmadı: Yeni Nesil Şarkıcılara Süperstar Ablaları Ajda Pekkan'dan İnce Ayar!
Ülkemizin Süperstar'ı Ajda Pekkan, senelerdir kulağımızın pasını silerken sık sık magazin gündemine de oturdu. Yıllar geçse de yaşlanmayan, fit görünümüyle hayran bırakan Ajda Pekkan, özellikle son zamanlarda ani çıkışlarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bir dijital platformda yayınlanan programda boy gösteren Süperstar, can dostu Mazhar Alanson'la sohbetiyle dikkat çekmişti hatırlarsanız. Zeki Müren itirafıyla gözleri üzerine çeken Ajda Pekkan'dan yeni nesil şarkıcılara da taş geldi. Demediğini bırakmadı, ince de bir ayar çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1970'li yıllardan bu yana Türk müziğine damgasını vuran, sektöre de adını altın harflerle yazdıran Süperstar'ımız Ajda Pekkan, konserlerine tam gaz devam ediyor biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Enerjisini hiç kaybetmeyen ve hiç de yaşlanmayan Ajda Pekkan, özellikle son zamanlarda ani çıkışlarıyla gündem oluyor.
Belki denk gelmişsinizdir, yazın verdiği konserde yaşanan protokol krizine oldukça sert bir tepki gösteren Ajda Pekkan dobra tarafını yeniden hepimize hatırlatmış, bir miktar da şaşırtmıştı.
Geçtiğimiz günlerde de can dostu Mazhar Alanson'un bir dijital platformda yayınlanan yeni programı ‘Mazhar Alanson ile Misafir’e konuk olduğunda yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuş kendisi.
Çok konuşulacak bir Zeki Müren itirafı gelmişti Süperstar'dan...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı programda dikkat çeken bir diyalog daha yaşandı.
Yeni nesil şarkıcılar hakkında ne düşündüğünü sorulan Ajda Pekkan konuya sert girdi.
"Sektörde kimsede eski heyecan kalmamış. Herkes 'Nasıl para kazanırım, akşamı nasıl ederim?' derdinde... Çocukların içlerinde o 'müzisyenlik' yok!" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın