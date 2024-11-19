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Mazhar Alanson'a Konuşan Ajda Pekkan'ın Zeki Müren İtirafı Duyanları Şaşkına Çevirdi!

Mazhar Alanson'a Konuşan Ajda Pekkan'ın Zeki Müren İtirafı Duyanları Şaşkına Çevirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
19.11.2024 - 14:01

Türk pop müziğinin kıymetli isimlerinin başında gelen Ajda Pekkan başarılarla dolu kariyeri kadar açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Süperstar geçtiğimiz gün dijital bir platformda yayınlanan ‘Mazhar Alanson ile Misafir’ programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulurken bazı itiraflarda da bulundu. Zeki Müren'den çok öğrendiğinden bahseden Ajda Pekkan, rahmetli sanatçının sinirli bir anını anlatırken 'O faşist ruhu ilk orada gördüm' diyerek gündem oldu.

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1970'li yıllardan bu yana Türk müziğine önemli katkılarda bulunup sektöre adını altın harflerle yazdıran Ajda Pekkan, yıllar meydan okumaya devam ediyor.

1970'li yıllardan bu yana Türk müziğine önemli katkılarda bulunup sektöre adını altın harflerle yazdıran Ajda Pekkan, yıllar meydan okumaya devam ediyor.

"Süperstar" unvanıyla sayısız hit şarkıya imza atan, bitmeyen enerjisiyle zamanın gençlerine taş çıkartan ünlü sanatçı başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

"Süperstar" unvanıyla sayısız hit şarkıya imza atan, bitmeyen enerjisiyle zamanın gençlerine taş çıkartan ünlü sanatçı başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Dobralığıyla nam salıp, laflarıyla birilerine sağlam dersler veren Ajda Pekkan hemen hemen her açıklamasıyla manşetlerde yer alıyor.

Dobralığıyla nam salıp, laflarıyla birilerine sağlam dersler veren Ajda Pekkan hemen hemen her açıklamasıyla manşetlerde yer alıyor.

Süperstar geçtiğimiz günlerde dijital bir platformda yayınlanan ‘Mazhar Alanson ile Misafir’ programının konuğu oldu.

Süperstar geçtiğimiz günlerde dijital bir platformda yayınlanan ‘Mazhar Alanson ile Misafir’ programının konuğu oldu.

Pek çok konu hakkında konuşan Pekkan, kendisine büyük destek veren Zeki Müren ile ilgili olan anılarına da tüm detaylarıyla anlattı.

Pek çok konu hakkında konuşan Pekkan, kendisine büyük destek veren Zeki Müren ile ilgili olan anılarına da tüm detaylarıyla anlattı.
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“Okul” dediği 'Sanat Güneşi' lakaplı sanatçıya olan saygısından bahseden Pekkan, “Müthiş şeyler öğrendim sahne arkasında; kulis nedir, neler yapılıyor, neler dönüyor. Okuldu benim için" diyerek devam etti.

“Okul” dediği 'Sanat Güneşi' lakaplı sanatçıya olan saygısından bahseden Pekkan, “Müthiş şeyler öğrendim sahne arkasında; kulis nedir, neler yapılıyor, neler dönüyor. Okuldu benim için" diyerek devam etti.

"O beni hep katalizör olarak kullanırdı. İyi manada söylüyorum. ‘Ajda olmazsa ben çıkmam’, ‘Ajda olmazsa ben gitmem’. Öyle bir tutkusu vardı. Sevgisi, saygısı. En ufacık bir gülümseme bana tatlı geliyordu. Zeki Müren benim için ütopik bir şeydi. İki film çekmişim diye kendimi bir şey zannetmedim ama sonradan şarkı söylemeye başlayınca, onun o yakınlığı beni çok etkiledi.”

"O beni hep katalizör olarak kullanırdı. İyi manada söylüyorum. ‘Ajda olmazsa ben çıkmam’, ‘Ajda olmazsa ben gitmem’. Öyle bir tutkusu vardı. Sevgisi, saygısı. En ufacık bir gülümseme bana tatlı geliyordu. Zeki Müren benim için ütopik bir şeydi. İki film çekmişim diye kendimi bir şey zannetmedim ama sonradan şarkı söylemeye başlayınca, onun o yakınlığı beni çok etkiledi.”

Ajda Pekkan “Onun sinirli olduğu zamanı görmemen gerekiyordu" diyerek Zeki Müren'in sinirli yanından da bahsetti.

Ajda Pekkan “Onun sinirli olduğu zamanı görmemen gerekiyordu" diyerek Zeki Müren'in sinirli yanından da bahsetti.

"Gördüm ne yazık ki. Bir mikrofon hadisemiz oldu, çok fena. AKG mikrofon vardı o zamanlar, kare mikrofonlar. Onunla şarkı söylüyorum ama sesim bana boğuk geliyor. Şeref ve Gürsel vardı arkada. Onlara dedim ki ‘Bana biraz eko verir misiniz?’ Birazcık böyle derinlik istiyorum. O zamanlar müzik terminolojisini de bilmiyorum, sadece eko biliyorum. ‘Tabii’ dediler, verdiler."

"Gördüm ne yazık ki. Bir mikrofon hadisemiz oldu, çok fena. AKG mikrofon vardı o zamanlar, kare mikrofonlar. Onunla şarkı söylüyorum ama sesim bana boğuk geliyor. Şeref ve Gürsel vardı arkada. Onlara dedim ki ‘Bana biraz eko verir misiniz?’ Birazcık böyle derinlik istiyorum. O zamanlar müzik terminolojisini de bilmiyorum, sadece eko biliyorum. ‘Tabii’ dediler, verdiler."

"Bitirdim programı, tam içeri giriyorum, arkada kıyamet kopuyor. Dayak yiyor çocuklar. ‘Niye verdiniz ekoyu’ diye. O faşist ruhu ilk orada gördüm. Biz öyle büyüdük zamanında. Ama ben bunu bile tatlılıkla karşılıyorum. Demek ki oyunun kuralları öyle.”

"Bitirdim programı, tam içeri giriyorum, arkada kıyamet kopuyor. Dayak yiyor çocuklar. ‘Niye verdiniz ekoyu’ diye. O faşist ruhu ilk orada gördüm. Biz öyle büyüdük zamanında. Ama ben bunu bile tatlılıkla karşılıyorum. Demek ki oyunun kuralları öyle.”

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