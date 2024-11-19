Mazhar Alanson'a Konuşan Ajda Pekkan'ın Zeki Müren İtirafı Duyanları Şaşkına Çevirdi!

Türk pop müziğinin kıymetli isimlerinin başında gelen Ajda Pekkan başarılarla dolu kariyeri kadar açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Süperstar geçtiğimiz gün dijital bir platformda yayınlanan ‘Mazhar Alanson ile Misafir’ programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulurken bazı itiraflarda da bulundu. Zeki Müren'den çok öğrendiğinden bahseden Ajda Pekkan, rahmetli sanatçının sinirli bir anını anlatırken 'O faşist ruhu ilk orada gördüm' diyerek gündem oldu.