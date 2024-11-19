Podyumda Siyahlara Bürünen 2018 Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin'in Bacak Boyu Minyonların Tadını Kaçırdı!
Podyumda Siyahlara Bürünen 2018 Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin'in Bacak Boyu Minyonların Tadını Kaçırdı!
2018 yılında Miss Turkey seçilmesiyle hayatımıza giren Şevval Şahin, o gün bugündür bir şekilde gündemimizde. Kendisi şu sıralar sosyal medya fenomeni olma yolunda ilerliyor. Tabii bu süreçte bol bol podyuma da çıkıyor. Geçtiğimiz akşam ünlü bir tasarımcının defilesinde de boy gösteren Şevval Şahin'in siyahlar içindeki tarzı kısa sürede dikkat çekti. Tescilli güzelin bak bak bitmiyor denilen bacak boyuysa birilerinin canını sıktı.
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2018 yılında 'Miss Turkey' ünvanı alıp güzelliği taçlandırılan Şevval Şahin, yarışmanın ardından hayatımızda daha doğrusu sosyal medyamızda büyük bir yer etti.
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Açıklamalarıyla sık sık eleştirilere maruz kalan Şahin; fiziği, kendine has kombinleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye başarıyor.
Şu sıralar sosyal medya fenomeni olma yolunda tam gaz ilerlerken, çalkantılı aşk hayatı ve bir dönemki kankası Şeyma Subaşı'yla olan piştileriyle de sürekli gündemde.
Tescilli güzel, fiziğiyle görenleri ufak bir afallatmayı başarırken modellik yapmaya devam edip podyumların popüler isimleri arasına girmiş durumda.
Şevval Şahin önceki gün ünlü bir tasarımcının defilesinde boy gösterdi. Ünlü model Didem Soydan'la da poz veren Şahin siyahlar içindeki kombiniyle dikkat çekti.
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Defilede birçok farklı kombinle yürüyerek gece boyunca tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Şevval Şahin'in bacak boyuysa minyon hanımların tadını kaçırdı.
O anları da buradan görebilirsiniz...
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