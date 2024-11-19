Podyumda Siyahlara Bürünen 2018 Miss Turkey Güzeli Şevval Şahin'in Bacak Boyu Minyonların Tadını Kaçırdı!

2018 yılında Miss Turkey seçilmesiyle hayatımıza giren Şevval Şahin, o gün bugündür bir şekilde gündemimizde. Kendisi şu sıralar sosyal medya fenomeni olma yolunda ilerliyor. Tabii bu süreçte bol bol podyuma da çıkıyor. Geçtiğimiz akşam ünlü bir tasarımcının defilesinde de boy gösteren Şevval Şahin'in siyahlar içindeki tarzı kısa sürede dikkat çekti. Tescilli güzelin bak bak bitmiyor denilen bacak boyuysa birilerinin canını sıktı.