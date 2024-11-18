Rusya'dan Türkiye'ye: Küçük Bir Kızken Murat Boz'la Röportaj Yapan Alina Boz'un Hayatını İnceliyoruz!
Rusya'dan Türkiye'ye: Küçük Bir Kızken Murat Boz'la Röportaj Yapan Alina Boz'un Hayatını İnceliyoruz!
Güzelliği, oyunculuğu ve özel hayatıyla magazin dünyasının kıymetlilerinden biri de hiç şüphesiz ki Alina Boz'dur. İnanılmaz bir hayran kitlesi elde eden ünlü oyuncunun hikayesi Rusya'dan Türkiye'ye dayanıyor. Çok küçük yaşlarda oyunculuk eğitimi almaya başlayan Alina Boz şimdilerde sektörün en popüler isimleri arasında yer alıyor.
Oldukça küçük yaşlarda Murat Boz'la röportaj yapan, reklam filmlerinde rol alan ünlü oyuncunun kariyerini masaya yatırıyoruz. Bununla birlikte kendisinin değişimi ve özel hayatına da göz atıyoruz...
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Rol aldığı her projeyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyunculardan biri olan Alina Boz her adımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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14 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da gözlerini dünyaya açan Alina Boz, Rus bir anne ve Bulgar göçmeni olan Türk bir babanın biricik kızı.
Kırsal bir kasabada doğduktan sonra ilkokula kadar Rusya'da hayatına devam etmiş. Ancak ailesinin işleri sebebiyle Türkiye'ye taşınmış.
Alina Boz anne ve babasıyla birlikte İstanbul'a geldiğinde henüz Türkçe bile bilmiyormuş.
Dokuz yaşında annesi Olga Boz tarafından tiyatro eğitimine yazdırılan Alina Barış Manço Kültür Merkezi'nde yaklaşık 7 yıl boyunca oyunculukla uğraşmış.
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Bu sürecin ardından bir ajansa yazılıp çeşitli reklam fimlerinde de rol almaya başlamış. Hatta kendisi Ata Demirer ile AVEA reklamlarında oynamış.
Hem sevimliliği hem de yetenekleriyle adını duyurmayı başarıp kameralarla tanışan Alina bir dönemin popüler genç kız dergisi Hey Girl için Murat Boz ile birlikte kapak yüzü olmuş.
"Ben o kapağı hiç görmedim" diyenler için de kendisini şöyle bırakalım 👇🏻
Dönemin popüler şarkıcısı Murat Boz'la röportaj yapan Alina Boz'un o hallerini de buradan izleyebilirsiniz:
Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümü'nü bitiren Alina Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştu.
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Boz'un oyunculuk kariyerine resmi olarak adım attığı projeyse 2013 yılında yayınlanan 'Cesur Hemşire' adlı yapım oldu. Boz, dizide 'Canan' karakterine hayat vermişti.
Kendisi 2014-2017 yılları arasında yayınlanan Paramparça dizisiyle ilk kez başrol olmuştu. 'Hazal' karakteriyle yıldızını parlatan Alina Boz'un adını geniş kitlelere duyuran yapım da bu olmuştu.
Oğuzhan Koç'un 'Küsme Aşk'a adlı popüler şarkısının klibinde de görmüştük kendisini.
Bu dönemlerde aşk hayatıyla da öne çıkmayan genç oyuncu, kendi gibi oyuncu olan Burak Yörük'le 2015'te ilişki yaşamaya başlamıştı. İkili 2017 yılının Ekim ayında ayrılmıştı.
Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Alina Boz daha sonra Sevda'nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma gibi yapımlarla da öne çıkmıştı.
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Aşk hayatıyla da öne çıkıyor demiştik: Alina Boz 2019 yılında Sezen Aksu'nun 41 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Aralarındaki 17 yaş farkı yüzünden zaman zaman eleştirilerin hedefi olan ikili 4 yıllık ilişkilerini 2023'ün Temmuz ayında sonlandırmıştı.
Her geçen gün popülerliğini daha da arttıran Boz sadece televizyon ekranlarında değil dijital platformlardaki projelerle öne çıkmış ve Aşk 101'deli performansıyla büyük beğeni toplamıştı.
Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı "Maraşlı" dizisindeyse 'Mahur' karakterine hayat vererek herkesi kendine hayran bırakmıştı.
Bu süreçte adım adım gözümün önünde büyüdüğüne şahit olduğumuz Alina Boz büyüleyici güzelliği ve özel hayatıyla magazinin gözdesi oldu.
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Bir dönem rol arkadaşı Burak Deniz'le birlikte olduğu dedikodusu çıkan Boz, 2023 yılının Temmuz ayında magazinin çapkını Umut Evirgen'le ilişkisini duyurmuştu.
Romantik anlarını sosyal medyada paylaşmaktan çekinmeyen ikili 2 Aralık 2023 tarihinde küçük bir tören ile dünyaevine girmişti.
Evliliğinden sonra herhangi bir projede yer almayıp, 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncunun zaman içindeki değişimi de dikkatlerden kaçacak cinste değil.
Çeşitli reklam filmlerinde rol almaya, yeni dizilerde oynaması için yolu gözlenmeye devam eden Alina Boz hem ekranların hem de sosyal medyanın gözdesi olmaya devam edecek gibi duruyor!
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