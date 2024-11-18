"Çöp Adam Gibi": Buse Varol Photoshopun Ayarını Kaçırınca Biricik Kocacığı Alişan'ın Bacakları Nasibini Aldı

Aşklarını 2018 yılında evlilikle taçlandıran Buse Varol ve Alişan ikilisi ünlüler dünyasının favori çiftleri arasında yer alıyor. Ne yapsalar dikkatleri üzerine çektiklerini de söylemek gerek. Ünlü çift hem aile hayatları hem de haklarında iddialarla öne çıkıyor. Bunlara ek olarak sosyal medya paylaşımları da sıkça konuşuluyor. Buse Varol'un Paris'ten paylaştığı son fotoğrafa uyguladığı photoshop yine dile düştü. Alişan'ın uzayan bacak boyuna da yorum gecikmedi.