"Çöp Adam Gibi": Buse Varol Photoshopun Ayarını Kaçırınca Biricik Kocacığı Alişan'ın Bacakları Nasibini Aldı
"Çöp Adam Gibi": Buse Varol Photoshopun Ayarını Kaçırınca Biricik Kocacığı Alişan'ın Bacakları Nasibini Aldı
Aşklarını 2018 yılında evlilikle taçlandıran Buse Varol ve Alişan ikilisi ünlüler dünyasının favori çiftleri arasında yer alıyor. Ne yapsalar dikkatleri üzerine çektiklerini de söylemek gerek. Ünlü çift hem aile hayatları hem de haklarında iddialarla öne çıkıyor. Bunlara ek olarak sosyal medya paylaşımları da sıkça konuşuluyor. Buse Varol'un Paris'ten paylaştığı son fotoğrafa uyguladığı photoshop yine dile düştü. Alişan'ın uzayan bacak boyuna da yorum gecikmedi.
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Alişan ve Buse Varol ikilisi 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde başlayan aşklarını 2018 yılında nikah masasına taşımışlardı.
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2019 yılında dünyaya gelen Burak'la ilk kez anne-baba olan ikili 2021 yılında da kızları Eliz'i kucaklarına alarak çekirdek ailelerini büyütmüştü.
6 yıldır evli olan ikili hem haklarındaki çeşitli iddialar hem de dikkat çeken açıklamalarla manşetlerdeki yerini almaya devam ediyor.
Magazinin popüler çiftlerinden Buse Varol ve Alişan çifti sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kendileri geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te keyifli günler geçirdi. Poz paylaşmayı da ihmal etmediler tabii...
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Asıl konuysa, Buse Varol'un Alişan'la Eyfel Kulesi önündeki pozuna uyguladı shop oldu. Varol boy uzatmanın derecesini kaçırınca Alişan'ı fena dile düşürdü.
Alişan'ın adeta bir basketbolcuya dönüştüğü poza gelen yorumları da birlikte görelim mi?
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