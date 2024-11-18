Buse Terim'in Eski Eşi Volkan Bahçekapılı'nın Arabasına Yanlışlıkla Binen Gizemli Kadın Sizinle Tanıştırıyoruz
Buse Terim'in Eski Eşi Volkan Bahçekapılı'nın Arabasına Yanlışlıkla Binen Gizemli Kadın Sizinle Tanıştırıyoruz
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/volk...
Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim'le olan evliliğini 7 ay önce bitiren Volkan Bahçekapılı son dönemlerde sıkça magazin gündemine oturuyor. Bunun nedeniyse İstanbul gecelerine akarken verdiği görüntüler. Zaman zaman yanındaki güzellerle adından söz ettiren ünlü iş insanı geçtiğimiz gün bir başka güzelle objektiflere yansımıştı. Flaşların patlamasıyla şoke olan Bahçekapılı, esmer güzelin arabasına yanlışla bindiğini söylemişti. Kendisini tanımadığını belirten Volkan Bahçekaplı'yı kimliği ortaya çıkan gizemli kadınla tanıştırıyoruz...
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Türk futbol dünyasının sevilen isimlerinden Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında dünyaevine girmişti.
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İki çocuğu olan popüler çiftin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamıştı. Bunun üzerine harekete geçen Buse Terim ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.
Geçtiğimiz 26 Mart'ta görülen dava sonrası Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.
O günden sonra ara sıra kızları için eski eşiyle bir araya gelen ünlü iş insanı magazin manşetlerinden düşmedi. Sebebi de çapkınlık turları oldu...
Bu olayın üzerinden çok geçmemişti ki, yeni bir hadise daha yaşandı! 16 Kasım gecesi Etiler’deki bir mekandan çıkan Bahçekapılı yine aynı aracında bu kez farklı bir güzelle objektiflere yakalandı. Flaşlar patlayınca şoke olan iş insanı "Hanımefendi yanlış araca bindi" diyerek açıklamada bulundu.
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Volkan Bahçekapılı’nın şoförü de, ‘Bizi çekmeyin, yanlışlık oldu. Bizimle alakası yok hanımefendinin’ diyerek patronuna destek çıktı. Tabii bunun üzerine bu esmer kadının kim olduğu merak konusu haline geldi.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, alkollü haliyle dikkat çeken gizemli kadının kim olduğu ortaya çıktı.
Volkan Bahçekapılı'nın aracına "yanlışlıkla" bindiği konuşulan kadının İngiliz model Bianca Elias olduğu ortaya çıktı.
23 yaşında ve 1.76 boyunda olduğu öğrenilen yabancı modelin, 'biancaeliassy' kullanıcı adlı Instagram hesabında 22 binden fazla takipçisi var.
İngiliz model Bianca Elias'ın sosyal medya hesabında dikkat çeken bir başka detaysa kendisinin Emine Sabancı’nın büyük oğlu Fethi Sabancı Kamışlı ile karşılıklı takipleşmesi oldu.
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