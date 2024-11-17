"Yanlışlıkla...": Buse Terim'in Eski Eşi Volkan Bahçekapılı Gizemli Güzelle Görüntülenince Eli Ayağına Dolandı
"Yanlışlıkla...": Buse Terim'in Eski Eşi Volkan Bahçekapılı Gizemli Güzelle Görüntülenince Eli Ayağına Dolandı
Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim'in biricik kızı Buse Terim'le Volkan Bahçekapılı evliliği yaklaşık 7 ay önce son bulmuştu. İsmi Seçil Erzan soruşturmasına da karışan Bahçekapılı dün akşam yanında kadın bir arkadaşıyla görüntülendi. Etiler’de fena yakalanan Volkan Bahçekapılı kameraları görünce epey panikledi. Eli ayağına dolanan iş insanın söyledikleriyse dile düştü!
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Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim ve nişanlısı Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında Shangri-La Bosphorus Otel'de nikah masasına oturmuştu hatırlarsanız.
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Oldukça ihtişamlı bir düğüne imza atan ünlü çift o dönem magazin dünyasının uzunca bir süre konuşacağı kadar malzeme vermişti.
Aynı zamanda Emre Belözoğlu'nun kuzeni olan iş insanıyla Buse Terim kısa sürede en dikkat çeken çiftler arasına girmişti.
Popüler çift 2016 yılında anne-baba olma sevincini ilk kez yaşamış ve kızları Nil'i kucaklarına almışlardı. Ardından 2018 yılında ikinci kızları Naz'la ikinci kez bu özel duyguyu tatmışlardı.
Uzun süre magazin gündemine düşmeyen Buse ve Volkan çiftinin birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkmalarıyla ortalık karışmıştı.
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Ardından Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası 26 Mart'ta görüldü ve çift anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Boşanmadan bir süre sonra Volkan Bahçekapılı'nın ismi Seçil Erzan davasıyla da gündeme bomba gibi düşmüştü.
Buse Terim'le 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra kendi hayatına bakan ünlü iş insanı son dönemlerde çapkınlık haberleriyle öne çıkıyor.
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Bebek gecelerinde bir hanımefendiyle görüntülen Bahçekapılı, kameramanlara ''O fotoğrafları sileceksiniz, yoksa sizin için kötü olur!'' diyerek tehdit etmişti.
Fatih Terim’in eski damadı, önceki gece de benzer bir çapkınlık turunda görüntülendi. Volkan Bahçekapılı, Etiler’deki mekandan bir güzelle birlikte çıkarken objektiflere yakalandı.
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Gizemli güzelle araca bindikleri an flaşlar birden patlayınca yüzünü gizlemeye çalışan iş insanı yaşananlara öfkelenip "Durun çekmeyin" dedi.
Ardından "Hanımefendi benimle beraber değil yanlışlıkla aracıma bindi" diyerek ilginç bir açıklama yapan Volkan Bahçekapılı dile düşmekten de kurtulamadı.
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