"Beş Parasız Kaldım": Sinir Hastalıkları Hastanesinden Çıkan Deniz Akkaya, AMATEM Sürecini İlk Kez Anlattı!
"Beş Parasız Kaldım": Sinir Hastalıkları Hastanesinden Çıkan Deniz Akkaya, AMATEM Sürecini İlk Kez Anlattı!
Deniz Akkaya son dönemde kızı ve eşiyle yaşadığı krizlerle gündeme oturuyor. Kaoslar sonrası çekirdek ailesiyle davalık olan ünlü mankenin mahkemelerinden birinden önemli bir karar çıkmıştı. Eski eşinin talebi üzerine açılan davalarla tüm mal varlığına tedbir konulmuştu. Akkaya, bunun dışında akıl sağlığının testi için de hastaneye sevk edilmişti. Hastaneden çıkan Deniz Akkaya AMATEM sürecini ilk kez Kanal D Haber'e anlattı.
Kaynak: KANAL D
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsınız, radikal açıklamarıyla sıkça gündem yaratan Deniz Akkaya'nın 27 Mayıs gecesi Twitter (X) hesabından kızı hakkında yaptığı paylaşımlar sosyal medyanın gündemine bomba etkisi yaratmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdiğini yazan Akkaya, yurtdışı planlarını ve daha fazlasını görünce telefona el koymuştu.
Bu hamlesi sonrası kızının sert tepkisiyle karşılaştığını duyuran ünlü manken gördüğü fiziksel şiddet sonrası kendisini 1.5 saat balkona kilitlediğini duyurmuştu.
Yaşananların sosyal medyada büyük tartışmalara yol açmasından sonra devreye polis ve sosyal hizmetler girmiş ve Akkaya'nın kızı devlet tarafından koruma altına alınmasından bir süre sonra babasına teslim edilmişti.
Kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırlan Deniz Akkaya ve eski eşi Efe Özbilgin arasındaki gerilim bu süreçte daha da arttı. Suların ısınmasıyla bazı tartışmalar kavgaya dönüştü adeta...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski eşinin talebi üzerine açılan davalar sonrası, mal varlıklarının incelenip tedbir konulmasına ve ünlü mankenin Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesi hükmedilmişti.
Kanal D'nin özel haberine göre; Deniz Akkaya, hastaneden çıktıktan sonraki AMATEM sürecini ilk kez tüm detaylarıyla anlattı.
"Bana yapılan itibar suikastının son bulması için madde tespitine kadar girdim. Hidayet Türkoğlu, Lebron James kadar temiz ve sağlıklı çıktım. Bu arada hem akıl sağlığım hem de beden sağlığımı da kontrol ettirmiş oldum.5 aydır kızımdan haberimiz yok. Oradaki en önemli test Amatem testidir. Son derece, pırıl pırıl sağlıklı çıktım. 550 soruluk bir test vardı. Testimizi, raporumuzu aldık ama ben hala parama ulaşamıyorum."
"Babamdan yakın bir zamanda bana miras kalmıştı. Babam vefat ettikten sonra bu enteresan iddia ortaya atıldı. Ben kendi paramı kontrol edemiyorsam 16 senedir aklınız neredeydi. İlk defa çocuğun bütün maddi ihtiyaçları babaya geçti."
"Ben şu an kuzenimin kredi kartıyla, kuzenimin parasını kullanıyorum. Babamdan kalan malıma mülküme de, kendi birikimlerime, hesaplarıma da ulaşamıyorum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D muhabiri İbrahim Konar'ın paylaşımını da buradan görebilirsiniz:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın