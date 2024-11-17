"Beş Parasız Kaldım": Sinir Hastalıkları Hastanesinden Çıkan Deniz Akkaya, AMATEM Sürecini İlk Kez Anlattı!

Deniz Akkaya son dönemde kızı ve eşiyle yaşadığı krizlerle gündeme oturuyor. Kaoslar sonrası çekirdek ailesiyle davalık olan ünlü mankenin mahkemelerinden birinden önemli bir karar çıkmıştı. Eski eşinin talebi üzerine açılan davalarla tüm mal varlığına tedbir konulmuştu. Akkaya, bunun dışında akıl sağlığının testi için de hastaneye sevk edilmişti. Hastaneden çıkan Deniz Akkaya AMATEM sürecini ilk kez Kanal D Haber'e anlattı.

Kaynak: KANAL D