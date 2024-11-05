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Eski Kocasının Talebi: Mal Varlığına Tedbir Konulan Deniz Akkaya Sinir Hastalıkları Hastanesine Sevk Edildi

Eski Kocasının Talebi: Mal Varlığına Tedbir Konulan Deniz Akkaya Sinir Hastalıkları Hastanesine Sevk Edildi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.11.2024 - 18:58

Oda TV'nin özel haberine göre Deniz Akkaya, eski kocasının talebi üzerine Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi, tüm mal varlığına tedbir konuldu.

KAYNAK: Oda TV

Kaynak: https://www.odatv.com/magazin/deniz-a...
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Deniz Akkaya, 27 Mayıs gecesi Twitter (X) hesabından kızıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine oturmuştu hatırlarsanız.

Deniz Akkaya, 27 Mayıs gecesi Twitter (X) hesabından kızıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine oturmuştu hatırlarsanız.

16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirmesi üzerine yurtdışı planları yaptığını ve daha fazlasını bulduğunu, bu yüzden de telefonuna el koyduğunu söyleyen Deniz Akkaya, kızının tepki olarak bacağına yapışıp kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve 1.5 saat de balkona kilitlediğini duyurmuştu.

16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirmesi üzerine yurtdışı planları yaptığını ve daha fazlasını bulduğunu, bu yüzden de telefonuna el koyduğunu söyleyen Deniz Akkaya, kızının tepki olarak bacağına yapışıp kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ve 1.5 saat de balkona kilitlediğini duyurmuştu.

Polislerin ve sosyal hizmetlerin dahil olduğu olayın ardından Deniz Akkaya'nın kızı devlet tarafından koruma altına alınmış, ardından babanın dilekçesindeki talebi doğrultusunda A.Ö'nün babasına teslim edilmesine hükmedilmişti.

Polislerin ve sosyal hizmetlerin dahil olduğu olayın ardından Deniz Akkaya'nın kızı devlet tarafından koruma altına alınmış, ardından babanın dilekçesindeki talebi doğrultusunda A.Ö'nün babasına teslim edilmesine hükmedilmişti.

Hakkında açılan kamu davasında ise kızına şiddet uyguladığı belirlenmiş ve Akkaya 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakkında açılan kamu davasında ise kızına şiddet uyguladığı belirlenmiş ve Akkaya 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Deniz Akkaya ve eski eşi Efe Özbilgin arasında hararetli bir kavgaya dönüşen davada geçtiğimiz saatlerde bir gelişme daha yaşandı.

Deniz Akkaya ve eski eşi Efe Özbilgin arasında hararetli bir kavgaya dönüşen davada geçtiğimiz saatlerde bir gelişme daha yaşandı.
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Oda TV'nin özel haberine göre Efe Önbilgin, Türk Medeni Kanunu kapsamında, Akkaya’nın bipolar hastası olduğunu ve çevresi için tehdit oluşturduğunu belirterek vesayet davası açtı.

Oda TV'nin özel haberine göre Efe Önbilgin, Türk Medeni Kanunu kapsamında, Akkaya’nın bipolar hastası olduğunu ve çevresi için tehdit oluşturduğunu belirterek vesayet davası açtı.

Vesayet davasında sunulan dilekçede Deniz Akkaya’nın uyuşturucu kullandığı, mal varlığını kötü yönettiği, korunmaya muhtaç olduğu, bu sebeple de hastaneye yatırılması ve malvarlığına tedbir konulması gerektiği vurgulandı.

31 Ekim günü İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada dosyaya sunulan kanıtları inceleyen hakim, Akkaya'nın son üç yıl içerisindeki tüm hastane kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti, mal varlıklarının incelenip tedbir konulmasına ve Akkaya’nın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine hükmetti.

31 Ekim günü İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada dosyaya sunulan kanıtları inceleyen hakim, Akkaya'nın son üç yıl içerisindeki tüm hastane kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti, mal varlıklarının incelenip tedbir konulmasına ve Akkaya’nın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine hükmetti.

Dava ise 27 Şubat 2025'e ertelendi.

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