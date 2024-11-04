Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Lady Gaga ve Bruno Mars'ın Albüm Kapağı Pozunu Veren Danla Bilic ve Cemal Can Canseven Ortalığı Ayağa Kaldırdı

Lady Gaga ve Bruno Mars'ın Albüm Kapağı Pozunu Veren Danla Bilic ve Cemal Can Canseven Ortalığı Ayağa Kaldırdı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.11.2024 - 16:07

İkinci Cadılar Bayramı kostüm konsepti için kolları sıvayan Danla Bilic ve Cemal Can Canseven, Lady Gaga ve Bruno Mars kılığına girdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cadılar Bayramı'nda evini süsleyip püsleyip, IT filminden esinlenerek yaptırdığı kostüm ve makyajla dikkat çeken Danla Bilic, hepimize görsel şölen yaşatmıştı hatırlarsanız.

Cadılar Bayramı'nda evini süsleyip püsleyip, IT filminden esinlenerek yaptırdığı kostüm ve makyajla dikkat çeken Danla Bilic, hepimize görsel şölen yaşatmıştı hatırlarsanız.

Küçük samimi partisinde Ala Tokel ve Cemal Can Canseven de dahil olmak üzere çekirdek gruptaki herkes bir korku filmi karakterine bürünmüştü, hepsi de çok güzeldi!

Küçük samimi partisinde Ala Tokel ve Cemal Can Canseven de dahil olmak üzere çekirdek gruptaki herkes bir korku filmi karakterine bürünmüştü, hepsi de çok güzeldi!

Kaçıranlar için o gecenin detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yıllardır etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan Danla Bilic ve Cemal Can Canseven, geçtiğimiz saatlerde vites artırmaya karar verdi! Lady Gaga ve Bruno Mars'ın yeni düetinin albüm kapağını canlandıran ikili ortalığı ayağa kaldırdı!

Yıllardır etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan Danla Bilic ve Cemal Can Canseven, geçtiğimiz saatlerde vites artırmaya karar verdi! Lady Gaga ve Bruno Mars'ın yeni düetinin albüm kapağını canlandıran ikili ortalığı ayağa kaldırdı!

Cuk oturmuş derler ya hani tam da öyle bizce! Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

Cuk oturmuş derler ya hani tam da öyle bizce! Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın