Lady Gaga ve Bruno Mars'ın Albüm Kapağı Pozunu Veren Danla Bilic ve Cemal Can Canseven Ortalığı Ayağa Kaldırdı
Lady Gaga ve Bruno Mars'ın Albüm Kapağı Pozunu Veren Danla Bilic ve Cemal Can Canseven Ortalığı Ayağa Kaldırdı
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Cadılar Bayramı'nda evini süsleyip püsleyip, IT filminden esinlenerek yaptırdığı kostüm ve makyajla dikkat çeken Danla Bilic, hepimize görsel şölen yaşatmıştı hatırlarsanız.
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Küçük samimi partisinde Ala Tokel ve Cemal Can Canseven de dahil olmak üzere çekirdek gruptaki herkes bir korku filmi karakterine bürünmüştü, hepsi de çok güzeldi!
Yıllardır etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan Danla Bilic ve Cemal Can Canseven, geçtiğimiz saatlerde vites artırmaya karar verdi! Lady Gaga ve Bruno Mars'ın yeni düetinin albüm kapağını canlandıran ikili ortalığı ayağa kaldırdı!
Cuk oturmuş derler ya hani tam da öyle bizce! Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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