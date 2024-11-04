Annesi Ahu Tuğba'yı Kaybettikten Sonra Toparlanamayan Anjelik'ten Endişelendiren Paylaşım
Annesi Ahu Tuğba'yı Kaybettikten Sonra Toparlanamayan Anjelik'ten Endişelendiren Paylaşım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçirdiği trafik kazası sonrası operasyonlar geçirip bir türlü eski sağlığına kavuşamayan, bunun yanı sıra bir de KOAH'la mücadele eden Ahu Tuğba 1 Eylül'de Miami'deki evinde ölü olarak bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; cenaze naklinde dikkat çekici bir gelişme yaşanmış ve rapor çıkmasına rağmen Miami'deki adli tıp merkezinin müdürünün tatilde oluşu yüzünden nakil ikinci kez ertelenmişti.
Tuğba'nın cenazesi ölümünden 27 gün sonra İstanbul'a getirilebilmiş, kızı Anjelik'in acısı cenazeye katılan herkesin yüreğini dağlamıştı.
Yaşadıkları zorlu süreçleri kelimelere dökmekte zorlanan Anjelik, vefasızlıktan yakınmış, "Annemin yanında sadece ben ve Allah vardı" açıklamasında bulunmuştu.
O günden bu yana annesinin Instagram hesabını kullanan Anjelik'ten geçtiğimiz dakikalarda endişelendiren bir paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anne acısına dayanamayan Anjelik, Ahu Tuğba'yla fotoğrafını "Anne çok acı çekiyorum, derin bir ızdırap. Keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım, çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor, dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlı ise hakkımda o olsun, anneme kavuşmak istiyorum rabbim" mesajıyla paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın