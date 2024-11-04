Yavaş'ı Eleştirdi: Seren Serengil'den Ebru Gündeş Krizine İkonik "Reza Mars'ı da Alacak" Cümlesiyle Gönderme!
Yavaş'ı Eleştirdi: Seren Serengil'den Ebru Gündeş Krizine İkonik "Reza Mars'ı da Alacak" Cümlesiyle Gönderme!
Seren Serengil, CHP'de yaşanan Ebru Gündeş krizine tepki gösterdi. Mansur Yavaş'ı eleştiren Serengil, Gündeş'in ikonik 'Reza Mars'ı da alacak' röportajına gönderme yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ebru Gündeş konseri, CHP'de krize neden oldu.
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Konser maliyetinin 69 milyon TL olduğu iddiası günlerce konuşulmuştu, bir tepki de Özgür Özel'den gelmişti. Konserden haberi dahi olmadığını söyleyen Özel, “Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” açıklamasında bulunmuştu.
Bunun üzerine ABB Mansur Yavaş'tan eleştirilere yanıt gelmişti. Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen ve 69 milyon lira harcandığı iddia edilen konsere dair inceleme başlatıldığını açıklamıştı.
Son zamanlarda siyasete girmeye karar veren Seren Serengil de Mansur Yavaş'ı eleştiren, Ebru Gündeş'e de ikonik "Reza Mars'ı da alacak" cümlesiyle olay bir gönderme yaptı...
Ebru Gündeş'in röportajını hatırlatan Serengil, Mansur Yavaş'a seslenerek "Zamanında eşi Mars'ı alacaktı, alamadan kaçtı. Türkiye aleyhine ifadeler verdi bakanlara rüşvet verdiğini açıkladı, böylelikle Mars'ı alamadı. Belki sizden alacaklarıyla Mars'ı alır, bunlara vereceğiniz parayla yüz tame barınak yaptırırdınız yazıklar olsun" çıkışında bulundu.
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