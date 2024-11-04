Boyu Kadar Olmuşlar: Tuba Büyüküstün'den İkiz Kızları Toprak ve Maya'yla Bi' Tuhaf Dans Videosu!
Boyu Kadar Olmuşlar: Tuba Büyüküstün'den İkiz Kızları Toprak ve Maya'yla Bi' Tuhaf Dans Videosu!
Kızları Toprak ve Maya'yla yeni bir video paylaşan Tuba Büyüküstün hem dans koreografisi hem de kızlarının kocaman olduğu detayıyla dikkat çekti!
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En son Zeytin Ağacı'nda izlediğimiz Tuba Büyüküstün, hayatımıza girdiğinden beri hem oyunculuk performansı hem de duru güzelliğiyle sık sık gündeme oturuyor.
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Uzunca bir süredir aşk hayatına dair en ufak bir fikrimiz olmayan Büyüküstün 2011 yılında Paris'te meslektaşı Onur Saylak'la evlenmişti hatırlarsanız.
Çift, 2012 yılında ikiz kızları Toprak ve Maya'yı kucağına almıştı fakat evlilik uzun sürmemişti. 2017'de boşanmaya karar veren Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ı bir daha hiç yan yana görmedik.
Kızlarını da gözden uzak büyüttü Tuba Büyüküstün. Şimdilerde 12 yaşında olan Toprak ve Maya'yı sık sık olmasa da ara sıra annelerinin paylaşımında gördük ama sonuncunun üstünden epey zaman geçmişti.
Tuba Büyüküstün geçtiğimiz saatlerde, kızlarıyla kendi kafalarına göre, kimsecikleri umursamadan dans ettikleri yeni bir video paylaştı. Hem ikizlerin kocaman olduğu gerçeği hem de Tuba Büyüküstün'ün yanlarında ablaları gibi durması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti!
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Buyurun, önce beraber izleyelim!
Sonra da kimler ne demiş ona bakalım! 👇
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