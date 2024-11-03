Yıllar Önceki Fit ve Kaslı Vücudunu Paylaşıp Spor Hocasına Meydan Okuyan Cem Yılmaz'ın Eski Hali Şoka Soktu!
Yıllar Önceki Fit ve Kaslı Vücudunu Paylaşıp Spor Hocasına Meydan Okuyan Cem Yılmaz'ın Eski Hali Şoka Soktu!
Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından spor hocasına meydan okuyan Cem Yılmaz'ın eski kaslı ve fit vücudu göreni şoka soktu!
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Uzun bir aranın ardından stand-up gösterilerine geri dönen ve döndüğü gibi de satış rekorları kıran Cem Yılmaz, bir süredir sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor biliyorsunuz.
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Hatta aktif kullanıyor demek sönük kalıyor. Aylardır nereye gittiği ne ima ettiği belli olmayan sosyal medya paylaşımlarını konuşuyoruz!
Kıvrak zekasıyla alttan alttan göndermeler yapan Cem Yılmaz, lafı ortaya bıraktıktan sonra kenara çekiliyor ve hepimizi izliyor resmen... Bu sefer de yine bir sosyal medya paylaşımıyla gündemde kendisi ama bir gönderme değil de meydan okuma hakim bu sefer!
Belki denk gelmişsinizdir, yaklaşık iki ay önce yazı kapatıp işinin başına dönen Cem Yılmaz, aldığı kilolarla dikkat çekmişti.
Herhalde kilolar alıp başını yürüdü ki geçtiğimiz saatlerde spora niyet etti Cem Yılmaz. Hatta spor hocasını etiketleyerek meydan okudu, eski kaslı ve fit vücudunu paylaştı. Gören bir daha baktı tabii, dürüst olmak lazım... Nerede o Cem Yılmaz, nerede bu Cem Yılmaz!?
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