Sıla Türkoğlu'nun Canı Fena Sıkılacak: Ata Ayyıldız Benzetilmesini En Son İsteyeceği Kişiyle Karşılaştırıldı
Sıla Türkoğlu'nun Canı Fena Sıkılacak: Ata Ayyıldız Benzetilmesini En Son İsteyeceği Kişiyle Karşılaştırıldı
Geçtiğimiz saatlerde Sıla Türkoğlu'ndan Louvre Müzesi'nde verdiği pozları derlediği bir paylaşım geldi. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini yeni sevgilisi Ata Ayyıldız'ın eski aşkı Doğukan Güngör'le benzerliği çekti! 🙈
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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı, oyunculuğu ve güzelliğiyle kısa süre içerisinde milyonlarca hayran kazanan Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla sık sık magazin gündemine oturuyor biliyorsunuz.
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Takip edenler mutlaka bilir, uzunca bir dönem dizideki partneri, Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'le adı anılmıştı kendisinin. Hatta ikili ayrıldıktan sonra sette soğuk rüzgarlar estiğini aynı dizide de olacağı gibi Nilay'dan daha doğrusu Feyza Civelek'ten öğrenmiştik.
Doğukan Güngör'le barışırlar mı barışmazlar mı soruları hala kafada dolaşırken, Sıla Türkoğlu geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığını cümle aleme duyurdu. İşletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız'la yaşadığı ilişkiyi saklamayan Türkoğlu geçtiğimiz saatlerde paylaştığı Louvre Müzesi fotoğrafıyla gündeme oturdu.
Güzelliğiyle büyüleyen Sıla Türkoğlu'na binlerce övgü ve iltifat yağdı. Fakat asıl dikkat çeken poz biricik aşkı Ata Ayyıldız'la verdiğiydi.
Dünya tatlısı çifti gören sosyal medya kullanıcıları, "maşallah" dedikten sonra Ata Ayyıldız'ın, Türkoğlu'nun eski aşkı Doğukan Güngör'e özellikle de bu pozda çok benzediğine kanaat getirdi!
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Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce benziyorlar mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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