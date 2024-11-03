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Ecem Özkaya'dan Sosyal Medyada Kendisine Yürüyen Kullanıcılardan Biri Hakkında Rahatsız Edici İtiraf!

Ecem Özkaya'dan Sosyal Medyada Kendisine Yürüyen Kullanıcılardan Biri Hakkında Rahatsız Edici İtiraf!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.11.2024 - 19:38 Son Güncelleme: 03.11.2024 - 19:51

Şimdilerde Bahar dizisindeki performansıyla hayran bırakan Ecem Özkaya, Sibel Arna'nın YouTube'da yayınlanan 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili de konuşan Özkaya, kendisine sosyal medyadan yürüyen kullanıcılardan biriyle ilgili bir miktar tatsız bir itirafta bulundu!

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İki sezondur Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimlerle başrollerinden biri olarak yer aldığı Bahar dizisinde fırtınalar estiren nam-ı diğer Rengin, Ecem Özkaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

İki sezondur Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy gibi isimlerle başrollerinden biri olarak yer aldığı Bahar dizisinde fırtınalar estiren nam-ı diğer Rengin, Ecem Özkaya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Uzun süredir hayatımızda olmasına rağmen, şimdiye dek özel hayatını arkada tutmayı seçmiş Özkaya, geçtiğimiz saatlerde Sibel Arna'nın "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk oldu.

Uzun süredir hayatımızda olmasına rağmen, şimdiye dek özel hayatını arkada tutmayı seçmiş Özkaya, geçtiğimiz saatlerde Sibel Arna'nın "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk oldu.

Mesele 'evlilik' konusuna gelince de önce kendiyle sonra da kendisine yürüyen sosyal medya kullanıcılarından biriyle ilgili itiraflarda bulundu.

Meseleye hakim olan vardır, Ecem Özkaya 2010 yılında meslektaşı Mustafa Üstündağ ile evlenmiş, ikilinin evliliği 9 yıl sürmüştü.

Meseleye hakim olan vardır, Ecem Özkaya 2010 yılında meslektaşı Mustafa Üstündağ ile evlenmiş, ikilinin evliliği 9 yıl sürmüştü.

Sibel Arna'yla sohbetinde bu ilişkisine de gönderme yapan Ecem Özkaya, hiç evlilik teklifi almadığını ve Üstündağ'a teklifi yapanın da kendisi olduğunu itiraf etti.

Sibel Arna'yla sohbetinde bu ilişkisine de gönderme yapan Ecem Özkaya, hiç evlilik teklifi almadığını ve Üstündağ'a teklifi yapanın da kendisi olduğunu itiraf etti.

Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağını söyleyen Ecem Özkaya, "Etmem ya neden edeyim? Gerçekten artık yaptırdığım manikür çok değerli. Çünkü bunu öğrenmeye itti hayat. Öbür türlü erkek çocuğu gibi biz yaparız biz hallederiz falan no! Olmaz be kardeşim" açıklamasında bulundu.

Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağını söyleyen Ecem Özkaya, "Etmem ya neden edeyim? Gerçekten artık yaptırdığım manikür çok değerli. Çünkü bunu öğrenmeye itti hayat. Öbür türlü erkek çocuğu gibi biz yaparız biz hallederiz falan no! Olmaz be kardeşim" açıklamasında bulundu.
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Bu kadarla kalsa iyiydi, Ecem Özkaya bir de sosyal medyada kendisine yürüyen kullanıcılardan biriyle ilgili oldukça rahatsız edici bir itirafta bulundu.

Bu kadarla kalsa iyiydi, Ecem Özkaya bir de sosyal medyada kendisine yürüyen kullanıcılardan biriyle ilgili oldukça rahatsız edici bir itirafta bulundu.

'Bunu da söyleyeceğim üzgünüm, kapısıyla profil fotoğrafı var bana dm gönderiyor. Benimle evlenir misin? diye. Bu arada gerçekten hayatta bana daha kimsenin afedersin böyle bir cesareti olmadı' dedi.

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