Gülşen'e Demediğini Bırakmayıp Ayıplayan Demet Akalın'dan Büyük Geri Vites: "Çok Utanıyorum"

'Gülşen’e sallıyordum. 1,5 ay önce bir mesaj attım. “Eğer bir daha senin hakkında G harfinden başka bir şey konuşursam” dedim. Beni her gördüğünde öyle kucaklıyor ki bütün söylediklerimden utanıyorum. Can bir kız Gülşen!' diyerek devam etti...