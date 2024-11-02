Gülşen'e Demediğini Bırakmayıp Ayıplayan Demet Akalın'dan Büyük Geri Vites: "Çok Utanıyorum"
Gülşen'e Demediğini Bırakmayıp Ayıplayan Demet Akalın'dan Büyük Geri Vites: "Çok Utanıyorum"
Bir magazin programına konuşan Demet Akalın, büyük bir ısrarla, senelerce 'açık' giyimi sebebiyle eleştirip ayıpladığı Gülşen hakkında yaptığı açıklamalardan utandığını dile getirdi.
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Atarlı giderli şarkılarıyla gönüllerde taht kuran, oldukça da sevilen Demet Akalın son zamanlarda hem gündeme dair açıklamaları hem de geçirdiği değişimle gündeme geliyor biliyorsunuz.
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Geçirdiği operasyondan sonra formuna dikkat eden ve 10'dan fazla kilo veren Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda saçlarını da yıllar öncesindeki gibi sarıya boyatmıştı hatırlarsanız.
Daha önce Gülşen ve Hadise'yi açık giyimi sebebiyle eleştiren, takipten çıkaran Demet Akalın'ın değişiminin ardından Gülşen ve Hadise'ninkilere benzeyen kombinler tercih etmesi dikkat çekmiş, tepki toplamıştı.
Pop Bizde'ye verdiği röportajda kızı Hira'nın "Anne neden arkadaşın (Gülşen) sahnede don giyiyor?" sorusu yönelttiğini açıklayan Demet Akalın önce ne yapacağını bilemediğini ve gerildiği söylemiş, beş saniye içinde fikir değiştirerek "Ben de bu sene o beğenmediğin mayolardan giyeceğim annecim" cevabını verdiğini vurgulamıştı. Sinyaller önceden verilmişti yani, dediğini de yaptı.
Fakat geçtiğimiz saatlerde bir magazin programına bağlanan Demet Akalın'dan büyük geri vites geldi! Gülşen'le ilgili yaptığı açıklamalardan utandığını söyleyen Demet Akalın;
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Bu itiraf bize iyi geldi o kesin de Gülşen'i tatmin etti mi onu zamanla göreceğiz... Siz ne diyorsunuz? U dönüşü diyebilir miyiz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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