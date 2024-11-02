Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Gülşen'e Demediğini Bırakmayıp Ayıplayan Demet Akalın'dan Büyük Geri Vites: "Çok Utanıyorum"

Gülşen'e Demediğini Bırakmayıp Ayıplayan Demet Akalın'dan Büyük Geri Vites: "Çok Utanıyorum"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.11.2024 - 21:06 Son Güncelleme: 02.11.2024 - 21:12

Bir magazin programına konuşan Demet Akalın, büyük bir ısrarla, senelerce 'açık' giyimi sebebiyle eleştirip ayıpladığı Gülşen hakkında yaptığı açıklamalardan utandığını dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Atarlı giderli şarkılarıyla gönüllerde taht kuran, oldukça da sevilen Demet Akalın son zamanlarda hem gündeme dair açıklamaları hem de geçirdiği değişimle gündeme geliyor biliyorsunuz.

Atarlı giderli şarkılarıyla gönüllerde taht kuran, oldukça da sevilen Demet Akalın son zamanlarda hem gündeme dair açıklamaları hem de geçirdiği değişimle gündeme geliyor biliyorsunuz.

Geçirdiği operasyondan sonra formuna dikkat eden ve 10'dan fazla kilo veren Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda saçlarını da yıllar öncesindeki gibi sarıya boyatmıştı hatırlarsanız.

Geçirdiği operasyondan sonra formuna dikkat eden ve 10'dan fazla kilo veren Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda saçlarını da yıllar öncesindeki gibi sarıya boyatmıştı hatırlarsanız.

Daha önce Gülşen ve Hadise'yi açık giyimi sebebiyle eleştiren, takipten çıkaran Demet Akalın'ın değişiminin ardından Gülşen ve Hadise'ninkilere benzeyen kombinler tercih etmesi dikkat çekmiş, tepki toplamıştı.

Daha önce Gülşen ve Hadise'yi açık giyimi sebebiyle eleştiren, takipten çıkaran Demet Akalın'ın değişiminin ardından Gülşen ve Hadise'ninkilere benzeyen kombinler tercih etmesi dikkat çekmiş, tepki toplamıştı.

Pop Bizde'ye verdiği röportajda kızı Hira'nın "Anne neden arkadaşın (Gülşen) sahnede don giyiyor?" sorusu yönelttiğini açıklayan Demet Akalın önce ne yapacağını bilemediğini ve gerildiği söylemiş, beş saniye içinde fikir değiştirerek "Ben de bu sene o beğenmediğin mayolardan giyeceğim annecim" cevabını verdiğini vurgulamıştı. Sinyaller önceden verilmişti yani, dediğini de yaptı.

Pop Bizde'ye verdiği röportajda kızı Hira'nın "Anne neden arkadaşın (Gülşen) sahnede don giyiyor?" sorusu yönelttiğini açıklayan Demet Akalın önce ne yapacağını bilemediğini ve gerildiği söylemiş, beş saniye içinde fikir değiştirerek "Ben de bu sene o beğenmediğin mayolardan giyeceğim annecim" cevabını verdiğini vurgulamıştı. Sinyaller önceden verilmişti yani, dediğini de yaptı.

Kaçıranlar için tutarsızlığının arşa çıktığı o röportajdan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat geçtiğimiz saatlerde bir magazin programına bağlanan Demet Akalın'dan büyük geri vites geldi! Gülşen'le ilgili yaptığı açıklamalardan utandığını söyleyen Demet Akalın;

Fakat geçtiğimiz saatlerde bir magazin programına bağlanan Demet Akalın'dan büyük geri vites geldi! Gülşen'le ilgili yaptığı açıklamalardan utandığını söyleyen Demet Akalın;

'Gülşen’e sallıyordum. 1,5 ay önce bir mesaj attım. “Eğer bir daha senin hakkında G harfinden başka bir şey konuşursam” dedim. Beni her gördüğünde öyle kucaklıyor ki bütün söylediklerimden utanıyorum. Can bir kız Gülşen!' diyerek devam etti...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu itiraf bize iyi geldi o kesin de Gülşen'i tatmin etti mi onu zamanla göreceğiz... Siz ne diyorsunuz? U dönüşü diyebilir miyiz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Bu itiraf bize iyi geldi o kesin de Gülşen'i tatmin etti mi onu zamanla göreceğiz... Siz ne diyorsunuz? U dönüşü diyebilir miyiz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın