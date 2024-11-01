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Cadılar Bayramı'na Tam Takır Süslenen Danla Bilic İçinden Fırlayan Seda Sayan'a Hakim Olamadı!

Cadılar Bayramı'na Tam Takır Süslenen Danla Bilic İçinden Fırlayan Seda Sayan'a Hakim Olamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.11.2024 - 00:35

Evinde her detayına ayrı özendiği bir Cadılar Bayramı partisi veren Danla Bilic, hem kostümüyle hem de o kadar süse püse gecenin sonunda Seda Sayan'a bağlayışıyla dikkat çekti! 🙈

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31 Ekim Cadılar Bayramı senelerdir ülkemizde de kutlanıyor biliyorsunuz! Geçtiğimiz saatlerde bu seneye damgasını vuracak küçük kadrolu fakat müthiş kostümlü bir partiye de Danla Bilic vesilesiyle tanıklık ettik!

31 Ekim Cadılar Bayramı senelerdir ülkemizde de kutlanıyor biliyorsunuz! Geçtiğimiz saatlerde bu seneye damgasını vuracak küçük kadrolu fakat müthiş kostümlü bir partiye de Danla Bilic vesilesiyle tanıklık ettik!

Influencer'ların göz bebeği Danla Bilic, hepimizin kısmen onunla tanıdığı biricik dostları Cemal Can Canseven, Ala Tokel, kız kardeşi Tara Tokel, Önder Öcalan ve Ece Kırtanır gibi isimlerle beraber partiledi.

Influencer'ların göz bebeği Danla Bilic, hepimizin kısmen onunla tanıdığı biricik dostları Cemal Can Canseven, Ala Tokel, kız kardeşi Tara Tokel, Önder Öcalan ve Ece Kırtanır gibi isimlerle beraber partiledi.

Akşam yemeği için seçtiği dekorların her biri konsepte birebir uygundu!

Akşam yemeği için seçtiği dekorların her biri konsepte birebir uygundu!

Herkes de korku filminden fırlamış karakterlere bürünmüş şekilde katıldı bu mütevazı olduğu kadar deliler gibi eğlendiklerinden emin olduğumuz geceye!

Herkes de korku filminden fırlamış karakterlere bürünmüş şekilde katıldı bu mütevazı olduğu kadar deliler gibi eğlendiklerinden emin olduğumuz geceye!

Danla Bilic'in kostümü ise meşhur film IT'ten esinlenerek tasarlanmış bir elbiseydi. Makyajı da her zamanki gibi enfesti.

Danla Bilic'in kostümü ise meşhur film IT'ten esinlenerek tasarlanmış bir elbiseydi. Makyajı da her zamanki gibi enfesti.
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Fakat artık ne olduysa bütün bu süse püse, ihtişama asalete rağmen gecenin sonunda Danla Bilic'in içinden başka biri çıktı.

Fakat artık ne olduysa bütün bu süse püse, ihtişama asalete rağmen gecenin sonunda Danla Bilic'in içinden başka biri çıktı.

Seda Sayan dürtüsüne karşı koyamayan Bilic, her detayı ayrı güldüren bir video paylaşarak geceyi kapattı!

Seda Sayan dürtüsüne karşı koyamayan Bilic, her detayı ayrı güldüren bir video paylaşarak geceyi kapattı!

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