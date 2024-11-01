40 Demeye Bin Şahit: Berrak Tüzünataç'tan 39 Yaşına Veda Etmeye Saatler Kala Müthiş Edit!
40 Demeye Bin Şahit: Berrak Tüzünataç'tan 39 Yaşına Veda Etmeye Saatler Kala Müthiş Edit!
Yarın itibariyle 40 yaşında olacak Berrak Tüzünataç, 39. yaşına veda ederken 20 yılı doldurduğu mesleğine de dünden bugüne selam çaktı!
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Oyunculuğuyla ayrı, modelliğiyle ayrı, kusursuz fiziğiyle ayrı olay olan, sosyal medya paylaşımlarının her biriyle sansasyon yaratan ve dobralığıyla meşhur oyuncumuz Berrak Tüzünataç, inanılacak gibi değil ama yarın 40 yaşına giriyor!
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39 seneyi geride bırakan Berrak Tüzünataç hala su gibi, yıllar boyunca formunu da güzelliğini de koruyacağına şüphe yok!
En son Konuşanlar'a konuk olan Tüzünataç geçtiğimiz haftalarda bomba açıklamalarıyla günlerce konuşulmuştu hatırlarsanız.
Fakat bu sefer gündemimizde kendisinin paylaştığı, hem kariyerine en başından bugüne bir selam çaktığı hem de 39. yaşına veda ettiği müthiş edit var!
İyi ki doğdun, iyi ki de varsın Berrak Tüzünataç! Hadi gelin hazırsanız yarın itibariyle 40 yaşında demeye bin şahit olacağımız Tüzünataç'ın kariyerini şöyle bir hatırlayalım ❤️
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