PR İlişkisi mi Yoksa Gerçek Aşk mı: Ünlü Çiftlerden Hangisinin Sevgisine Cidden İnanıyorsunuz?
PR İlişkisi mi Yoksa Gerçek Aşk mı: Ünlü Çiftlerden Hangisinin Sevgisine Cidden İnanıyorsunuz?
Bazen bazı aşklar gözümüzün önünde buram buram yaşansa da gerçek olmayabiliyor biliyorsunuz... Bunlara magazinde 'PR ilişkisi' diyor, epey de sinirleniyoruz hatta! Şimdilerde de bazı çiftlerimiz var ki kimileri ne yapsa aşkına inandıramıyor, kimileri daha çok yeni ama baştan önyargıyla yaklaşılıyor...
Şimdi karar sizin, aşağıdaki çiftlerden hangisinin/hangilerinin aşkına yürekten inanıyor, hangilerini tamamen fake buluyorsunuz?
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Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka
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Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız
Hande Erçel ve Hakan Sabancı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir
Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeria
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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü
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