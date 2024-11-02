Önce Dostu Özkan Uğur'u Sonra da Biricik Kızını Kaybeden Mazhar Alanson'un Son Hali Endişelendirdi
Önce Dostu Özkan Uğur'u Sonra da Biricik Kızını Kaybeden Mazhar Alanson'un Son Hali Endişelendirdi
Geçtiğimiz saatlerde eşi Biricik Suden'le beraber Muhabir Online tarafından görüntülenen Mazhar Alanson'un bitkin ve oldukça üzgün hali endişelendirdi.
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MFÖ'nün M'si, şarkılarıyla hepimizin hayatında bir yere dokunmuş kıymetli sanatçımız Mazhar Alanson son zamanlarda oldukça zor günler geçiriyor biliyorsunuz.
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Geçtiğimiz sene biricik ve kıymetli dostu Özkan Uğur'u kaybeden Mazhar Alanson, yaşadığı derin üzüntüyü beraber yazdıkları şarkıları söyleyerek aşmaya ve kendini toparlamaya çalışıyordu.
Fakat birkaç ay sonra kızı Eda Alanson'u da kaybedince derinden sarsılmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde cenazeden sonra ilk kez Muhabir Online muhabirleri tarafından eşi Biricik Suden'le beraber görüntülenen Mazhar Alanson'un son hali sevenlerini endişelendirdi.
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